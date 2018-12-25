Son Dakika Haberleri: Triportördeki Paletler Üzerinde Tehlikeli Yolculuk Kamerada

Triportördeki Paletler Üzerinde Tehlikeli Yolculuk Kamerada

1 saat önce

Triportördeki paletler üzerinde tehlikeli yolculuk kameradaADANA - Adana'da triportörün üzerine yükledikleri tahta paletlerin üstünde tehlikeye aldırış etmeden seyahat eden genç, kendisini görüntüleyen vatandaşlara el salladı Olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal bulvarında meydana geldi.

Triportördeki paletler üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

ADANA - Adana'da triportörün üzerine yükledikleri tahta paletlerin üstünde tehlikeye aldırış etmeden seyahat eden genç, kendisini görüntüleyen vatandaşlara el salladı
Olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal bulvarında meydana geldi. Triportörün kasasına üst üste yükledikleri tahta paletin üzerinde seyahat eden genç görenleri hayrete düşürdü. Canını hiçe sayarak yoluna devam eden genç, kendisini görüntüleyen vatandaşa ise el salladı.
Tehlikeli yolculuklarına bir süre daha devam eden genç, ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:10 Kaynak: İHA

Adana, Çukurova, 3. Sayfa
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