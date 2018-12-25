Triportördeki Paletler Üzerinde Tehlikeli Yolculuk Kamerada
1 saat önce
Triportördeki paletler üzerinde tehlikeli yolculuk kameradaADANA - Adana'da triportörün üzerine yükledikleri tahta paletlerin üstünde tehlikeye aldırış etmeden seyahat eden genç, kendisini görüntüleyen vatandaşlara el salladı Olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal bulvarında meydana geldi.
Triportördeki paletler üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
ADANA - Adana
'da triportörün üzerine yükledikleri tahta paletlerin üstünde tehlikeye aldırış etmeden seyahat eden genç, kendisini görüntüleyen vatandaşlara el salladı
Olay, merkez Çukurova
ilçesi Turgut Özal
bulvarında meydana geldi. Triportörün kasasına üst üste yükledikleri tahta paletin üzerinde seyahat eden genç görenleri hayrete düşürdü. Canını hiçe sayarak yoluna devam eden genç, kendisini görüntüleyen vatandaşa ise el salladı.
Tehlikeli yolculuklarına bir süre daha devam eden genç, ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:10 Kaynak: İHA
Cezaevindeki Ağabeyine Af İçin İkinci Kez Atatürk Heykeline Çıktı
Genç Kadın, Platonik Aşığı Tarafından Bıçaklı Saldırıya Uğradı! Vücuduna 80 Dikiş Atıldı
Adana'da Zabıta Yüzde 75'i Türkçe Olmayan Tabelaları Kaldırdı
Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı