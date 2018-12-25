Triportörle Tehlikeli Yolculuk
1 saat önce
ADANA'da triportörün kasasına yükledikleri tahta paletlerin üzerine oturarak yolculuk yapan genci görenler gözlerine inanamadı.
ADANA'da triportörün kasasına yükledikleri tahta paletlerin üzerine oturarak yolculuk yapan genci görenler gözlerine inanamadı. Kentin işlek caddesinden geçerken cep telefonu ile görüntülenen genç, kendini uyaran bir vatandaşa da 'merhaba televole' diyerek el salladı. Merkez Çukurova
İlçesi Turgut Özal
Bulvarı'nda çekilen görüntülerde seyir halindeki bir triportörün kasasına koyulan yaklaşık 10 tane tahta paletin üstüne çıkan genç, düşme tehlikesine aldırmadı. Triportörün yanından geçen otomobilden cep telefonuyla genci kayda alan bir kişi, "Ne yapıyorsunuz?" diye uyardı. Tahta paletlerin üstündeki genç ise vatandaşa "Merhaba Televole" diye karşılık verdi.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:22 Kaynak: DHA
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