Son Dakika Haberleri: Triportörlü Aday Oylara Talip

Triportörlü Aday Oylara Talip

49 dakika önce

Kayseri'de bir muhtar adayı, restorasyonunu kendi yaptığı triportörüyle sokak sokak gezerek oy istiyor.

Kayseri'de bir muhtar adayı, restorasyonunu kendi yaptığı triportörüyle sokak sokak gezerek oy istiyor. Kayseri'de, 31 Mart'ta yapılacak muhtarlık seçimlerinin yaklaşması ile muhtar adayları da seçim çalışmalarını hızlandırdı. Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de de muhtar adayı olan 38 yaşındaki Ali Akbulut, restorasyonunu kendi yaptığı triportör ile mahalleyi gezerek, kendisi için oy istiyor. Aracı gören vatandaşların şaşırdığını kaydeden muhtar adayı Ali Akbulut, "Muhtarlık çalışmaları halkımın da desteğiyle gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Çalışmalardan memnunum. Çalışmalara başlamadan önce aracımızı hazırladık. Bunun yanında mahalle gezilerimize başlayacağız. Ben 7-8 yıldır bu araçlarla uğraşıyorum. Bu araçların restore işlerini yapıyorum. Seçim arabasını görenler şaşırıyorlar. Çok ilginç buluyorlar. Olumlu tepkiler alıyorum" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

Ali Akbulut, Kayseri, Politika
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