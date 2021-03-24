Triportörü otomobille çarpışan hurda toplayıcısı yaralandı - Son Dakika

Merkez Kocasinan ilçesi Hacısaki Mahallesi'nde İ.K. yönetimindeki 38 AN 310 plakalı otomobil, Okur Sokak ile Eski Sanayi Sitesi 6002. Cadde'nin kesiştiği kavşakta, Suriye uyruklu H.H'nin (43) hurda toplarken kullandığı 38 MA 1536 plakalı triportörle çarpıştı.

Kayseri 'de Suriye uyruklu sürücü, hurda toplarken kullandığı triportörün otomobille çarpışması sonucu yaralandı.

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