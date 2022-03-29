Pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

29.03.2022 10:26
Pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Iğdır'da pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Iğdır'da pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Iğdır Merkez Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pikap tarzı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli çocuğa çarptı. İsmi öğrenilemeyen çocuk çarpmanın şiddetiyle bisikletten düşerek yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar hemen çocuğun yardımına koştu. Olayın, 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

YORUMLAR
500
Konya'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı Konya'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı (Ek bilgilerle yeniden) ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI (Ek bilgilerle yeniden) ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
11:33 Bir süredir haber alınamayan 26 yaşındaki polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
11:31 Mesut Özil'in takım arkadaşı Monreal: Onun tek sorunu herkesle sorunu olması
11:29 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
11:25 Putin'i sinirlendirecek hamle! 620 gizli Rus ajanın kimliklerini açığa çıkarıldı
11:22 29 Mart 2022 Salı gününde altının gram fiyatı 915 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
11:06 Rus oligark Abramoviç de Dolmabahçe'de! Müzakerelere aracılık ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 11:49:46. #1.13#
SON DAKİKA: Pikabın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement