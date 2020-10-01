Tristan da Cunha: Koronavirüsün uğramadığı, dünyanın 'en uzak' adasında yaşam - Son Dakika
BBC

Tristan da Cunha: Koronavirüsün uğramadığı, dünyanın 'en uzak' adasında yaşam

En yakın kara yerleşimine 3 bin kilometre uzaklıkta bir ada düşünün. Havaalanı yok. Bir gemiyi kaçırırsanız, uzun bir süre orada kalmanız gerekiyor.

Tristan da Cunha: Koronavirüsün uğramadığı, dünyanın 'en uzak' adasında yaşam, System.String[]

En yakın kara yerleşimine 3 bin kilometre uzaklıkta bir ada düşünün. Havaalanı yok. Bir gemiyi kaçırırsanız, uzun bir süre orada kalmanız gerekiyor. Koronavirüsün uğramadığı Tristan da Cunha adasına hoş geldiniz.

"Başka yerde yaşayamam."

Birkaç yıl önce BBC'ye konuşan Harold Green bunu söylemişti.

Ancak Tristan da Cunha'da yaşamak cesaret istiyor.

Kuş uçmaz kervan geçmez bir yer olduğunu söylemek hafif kalır.

Eğer dünyanın yerleşim yerlerine en uzak adasına kendiniz gidip görmek isterseniz, bunun yolu şu:





  1. Güney Afrika'ya, Cape Town'a uçun.
  2. Bir yelkenli tekneye atlayın.
  3. Gezegenin en zorlu sularında 18 gün boyunca, bir mola vermeyi ya da adanın etkileyici boyutunu görmeyi umarak gidin.
  4. Adaya yaklaşma çalışmalarına başlayın, rüzgarların rıhtıma yaklaşıp inmenize fırsat verecek kadar azalması için bekleyin.
  5. Dalgalar teknenizi kayalara vurmadan önce tekneyi sudan çıkarmaya bakın. Yoksa ona elveda demeniz ve dönüş için birinin sizi alması gerekir.
  6. Tristan da Cunha'nın merkezi ve tek yerleşim yeri olan Yedi Denizler'in Edinburgh'una (Edinburgh of the Seven Seas) "Merhaba" deyin!

Elbette "daha hızlı" başka bir seçenek daha var: SA Agulhas gemisiyle 6 gün süren bir yolculuk planlayabilirsiniz. Ancak bu, yılda bir kez yapılıyor ve geminin yolcu kapasitesi oldukça sınırlı.

İşte, Tristan da Cunha'ya ulaşım da oradan ayrılmak da bu kadar zor.

"Hayat ahbaplığı"





Tristan da Cunha'nın 245 sakininin tamamı (son sayıma göre 133 kadın, 112 erkek), Edinburgh of the Seven Seas yerleşiminde oturuyor.

Yerleşimde bir kafe, sosyal etkinlikler için bir salon, postane ve The Albatross isimli bir bar bulunuyor.

Adada, küçük ve modern bir hastane ve daha da küçük bir okul mevcut.

Yakın zamana kadar adanın tarım sorumlusu olarak çalışan Alasdair Wyllie, BBC'ye konuşarak, "Adadan ayrılmadığınız sürece, beraber okula gittiğiniz kişilerin hayatınız boyunca birlikte yaşayacağınız insanlar haline geldiğini fark ediyorsunuz" diyor.





Evlenmeyi planlamadan çok önce, muhtemelen eşiniz olacak kişiyle de burada tanışıyorsunuz.

Eğer Tristanlı bir ailedenseniz, adadaki 6 soyadından birini taşıyor olmanız çok muhtemel: Lavarello, Repetto, Rogers, Swain, Green ve Glass.

Adada yerleşik kişilerden sadece ikisi burada doğmamış: Yıllar önce adada yaşayan biriyle evlenen ve yeni aileleriyle yaşamaya karar veren bir adam ve bir kadın.

İngiltere'den belirli bir süreliğine görevle gelen bir doktor ve öğretmen de adada bulunuyor çünkü Tristan da Cunha, İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı.

Eğlence





Ait olduğu adanın sakinliğini ve huzurunu tutkuyla seven Harold, "Burası o kadar sessiz ki, iğne atsanız sesi duyulur" diyor.

Adanın oldukça güvenli olduğunu, kapıları kilitlemediklerini de ekliyor.





Başka bir ada sakini ise internet bağlantısının "genellikle çok kötü" olduğunu söylüyor.

Adanın iyi bir özelliği ise, tüm denizaşırı telefon görüşmeleri -telefon çalıştığı zamanlarda- ücretsiz.

Sahil boyunca sizi 3 kilometre öteye götüren bir yol var. Bu yolu takip ederek, güçlü rüzgarlara karşı taş duvarlarla çevrilmiş küçük tarım arazilerine ulaşabilirsiniz.





Burada başta patates olmak üzere sebze yetiştirmek mümkün. Ada sakinleri buraya yaz aylarında, kırsal geziler yapmak için de uğruyor.

En çok sevilen sosyal aktivitelerden biri barbakü, ya da Güney Afrika'dan gelme bir gelenekle "Braai" yapmak.

Müzik aletleri çalmak ve şarkı söylemek de ada yaşamının önemli bir parçası olagelmiş ancak ada sakinleri son zamanlarda "herkesin kendi ekranlarına gömüldüğünü" söylüyor.





Yemyeşil adada doğa yürüyüşü yapma seçeneği de var. 10 kilometreden az mesafeli bu yürüyüşler, deniz seviyesinden yaklaşık 2 kilometre yüksek noktalara tırmanmayı gerektiriyor.

Çevre özellikleri





Tristan da Cunha, ya da kısaca Tristan, aynı isimle anılan volkanik takım adaların merkezinde yer alan ana kara parçası.

Nightingale Adaları, Tristanlıların bazen tatile gittiği, kuvvetli akıntılardan ve köpek balıklarından uzakta, daha az tehlikeli bir yüzme deneyimi sunan adalar.





Ada çevresinde "Ulaşılmaz Ada" ve Güney Afrika'nın meteoroloji istasyonu bulundurduğu Gough Adası da bulunuyor.

Alasdair, "Adadaki yaşamı romantize etme eğilimi var" diyor ve ekliyor: "Kesinlikle güzel bir yer ama cennet değil."

Sessiz adalar





Rüzgarın ve ineklerin sesi dışında bu adada bir şey duymak imkansız.

Bu volkanik takım adalarla ilgili ilginç bir detay, binlerce kuşa ev sahipliği yapmasına rağmen onların ötüşünü asla duymuyor olmanız.





Alasdair, "Bunca kuşa rağmen hiç öttüklerini duymamak bir ironi" diyor ve eşiyle birlikte kurdukları penguins-and-potatoes.co.uk uzantılı blog sitesini anıyor. Burada, adadaki sayısız kısa gagalı penguene de yer vermişler.

Avcıların olmaması, uçamayan kuşların da orada yaşayabilmesi demek. Ulaşılmaz Ada'da, dünyanın en küçük uçamayan kuş türü yaşıyor.

Covid-19 dönemi: Meyve sebze yok, ıstakoz var





Uzak bir adada yaşamak, izole olmanızı kolaylaştırıyor. Coğrafya bunu sizin yerinize yapıyor çünkü.

Adada yaşayan Fiona Kilpatrick, "Koronavirüs vakasının olmaması, salgından etkilenmediğimiz anlamına gelmiyor" diyor.

Güney Afrika'daki kısıtlamalar nedeniyle, Cape Town'dan adaya ürün taşıyan gemiler limandan ayrılamamış.

Alasdair, "Zaten çoğu zaman kırılgan olan tedarik zinciri, ciddi şekilde etkilendi" diyor.





Adada taze sebze ve meyve bir süreliğine bitmiş. Bu nadir rastlanan bir durum değil ancak salgın nedeniyle yeni tedariğin ne zaman gerçekleşeceği kimi zaman bilinemiyor.

Hiçbir zaman bulmakta zorluk yaşamadıkları şey ise Tristan Istakozu. Adaya özgü ıstakozlar yakalanarak donduruluyor ve ihraç edilebiliyor. Istakoz, adanın gelirinin yüzde 70'ini oluşturuyor.

Bebek sevinci





Koronavirüs salgınının ada üzerindeki beklenmeyen etkilerinden birisi, yıllar sonra ilk kez bir bebeğin doğmasıyla yaşanmış.

Alasdair, "Normalde, herhangi bir risk yaşanmaması için kadınlar doğum için Güney Afrika'ya giderlerdi. Ancak Güney Afrika'daki kısıtlamalar ve iletişimin durması nedeniyle bebek Tristan'da dünyaya geldi" diyor.

Anne ve bebeğin durumu gayet iyi ve ada sakinleri yeni bir adalıya merhaba demekten hoşnut.

Tristan'a ilk yerleşimciler 1800'lerin başında geldi. O zamandan bu yana adanın nüfusu iniş çıkış göstermiş olsa da, son yıllarda hep azalmış.

Alasdair'in orada olduğu süre boyunca 15 yaşlı ölmüş ancak yalnızca 2 kez doğum yaşanmış.





Ada için sevindirici bir haber, İngiltere'ye lise öğrenimi için gönderilen üç kız öğrenciden birinin, üniversite eğitimine devam edecek olması.

Böylece ilk kez, adadan bir genç kadın üniversiteye gitmiş olacak.

Eğer uzaklarda yaşamayı istiyor ve oraya göçmeyi düşünürseniz, bunu başarmanızın çok zor olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Kısa süreli ziyaretlere açık olan adaya kalıcı olarak yerleşmenin tek yolu, aile bağlarına sahip olmanız. Adada yabancılar için birkaç iş pozisyonu olsa da bunlar için katı kriterler uygulanıyor.

Tristan da Cunha: Koronavirüsün uğramadığı, dünyanın 'en uzak' adasında yaşam

Güney Afrika, Koronavirüs, uzak filmi, Yakın, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:52

Son Dakika Dünya Tristan da Cunha: Koronavirüsün uğramadığı, dünyanın 'en uzak' adasında yaşam - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü önlemeye yönelik geliştirilen burun spreyinin güvenli olduğu raporlandı Göztepe, Guilherme'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı Trabzonspor, Guilherme ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı Hindistan'da aynı gün içerisinde iki genç kadının tecavüz sonucu ölmesi infial yarattı Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor         
16:45
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım         
16:00
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar, tek maç üzerinden oynanacak Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar, tek maç üzerinden oynanacak         
15:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "idam" açıklaması: Düzenleme bana gelirse onaylarım         
15:23
Kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi Kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi         
14:58
TBMM destek mesajı verdi! Özel oturuma sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi davet edildi TBMM destek mesajı verdi! Özel oturuma sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi davet edildi         
14:28
Bakan Albayrak'tan, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısına ilişkin değerlendirme: YEP'te önceliğimizdi Bakan Albayrak'tan, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısına ilişkin değerlendirme: YEP'te önceliğimizdi         
14:13
Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı         
13:48
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu         
12:47
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum         
10:28
Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 17:06:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tristan da Cunha: Koronavirüsün uğramadığı, dünyanın 'en uzak' adasında yaşam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei