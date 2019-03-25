Triton Bidco Konsorsiyumu Inmarsat'ı 3.4 Milyar Dolara Alacak

– Özel sermaye fonu şirketleri Apax Partners LLP ve Warburg Pincus LLP ve Kanada merkezli Canada Pension Plan Investment Board ve Ontario Teachers' Pension Plan Board'un oluşturduğu Triton Bidco konsorsiyumu, Birleşik Krallık merkezli uydu iletişimi şirketi Inmarsat plc'yi 3.

– Özel sermaye fonu şirketleri Apax Partners LLP ve Warburg Pincus LLP ve Kanada merkezli Canada Pension Plan Investment Board ve Ontario Teachers' Pension Plan Board'un oluşturduğu Triton Bidco konsorsiyumu, Birleşik Krallık merkezli uydu iletişimi şirketi Inmarsat plc'yi 3.4 milyar dolar karşılığında satın alacak.



Şirketlerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre anlaşma kapsamında Inmarsat hissedarları, konsorsiyumun satın alım anlaşmasını sunduğu 30 Ocak kapanış fiyatının yüzde 46 primli hali olmak üzere, şirketteki hisseleri başına 7.21 dolar alacak. Söz konusu satın alım sürecinin 2019'un son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.



Birleşik Krallık merkezli bir uydu iletişimi şirketi olan Inmarsat plc, 1979 yılında kuruldu. Şirket 12 durağan telekomünikasyon uydusu üzerinden yer istasyonları ile iletişim kuran mobil terminaller vasıtasıyla dünya çapında kullanıcılara telefon ve veri hizmetleri sağlamaktadır. - İstanbul

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