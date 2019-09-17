Son Dakika Haberleri: Trol ağına insan kafatası takıldı
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Trol ağına insan kafatası takıldı

15 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde yapılan dip trol örneklemesi çalışmasında ağa insan kafatası takıldı.

Trol ağına insan kafatası takıldı, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde yapılan dip trol örneklemesi çalışmasında ağa insan kafatası takıldı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, her ay yaptıkları dip trol örneklemesi çalışmasını bu yıl Aksu Çayı'nın 2 mil açıklarında 30 metre derinlikte yaptıklarını söyledi.

Trol ağını temizlerken ağda bir insan kafatası olduğunu fark ettiklerini belirten Deval, kafatasını Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına teslim ettiklerini ifade etti.

Deval, insan kafatası bulunca çok şaşırdıklarını dile getirdi.

Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Cengiz, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:36 Kaynak: AA
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