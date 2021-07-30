Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor Filmi - Son Dakika

Troll avcıları kahramanları, onları birbirlerine bağlayan büyünün kontrolünü yeniden kazanmaya çalışır. Bunun için onların Arcane Order ile savaşması gerekmektedir. Ancak bu sandıkları kadar kolay olmayacaktır.

Yönetmen: Johane Matte, Francisco Ruiz-Velasco, Andrew L. Schmidt

Senaryo: Marc Guggenheim, Dan Hageman , Kevin Hageman , Daniel Kraus, Guillermo del Toro

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Trollhunters: Rise of the Titans

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 104 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 21.07.2021

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