Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor Filmi - Son Dakika

Troll avcıları kahramanları, onları birbirlerine bağlayan büyünün kontrolünü yeniden kazanmaya çalışır. Bunun için onların Arcane Order ile savaşması gerekmektedir. Ancak bu sandıkları kadar kolay olmayacaktır.
Yönetmen: Johane Matte, Francisco Ruiz-Velasco, Andrew L. Schmidt
Senaryo: Marc Guggenheim, Dan Hageman , Kevin Hageman , Daniel Kraus, Guillermo del Toro
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Trollhunters: Rise of the Titans
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 104 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 21.07.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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