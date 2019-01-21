Son Dakika Haberleri: Troll Mutfak - Rakibinin Çiğ Köftesini Trolle

Troll Mutfak - Rakibinin Çiğ Köftesini Trolle

1 saat önce

Yeni bir troll mutfak videosu daha çektik. Bu kez arkadaşlarımız rakiplerinin çiğ köftesini trollemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Yeni bir troll mutfak videosu daha çektik. Bu kez arkadaşlarımız rakiplerinin çiğ köftesini trollemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:39 Kaynak: Youtube

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