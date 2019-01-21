Troll Mutfak - Rakibinin Çiğ Köftesini Trolle

Yeni bir troll mutfak videosu daha çektik. Bu kez arkadaşlarımız rakiplerinin çiğ köftesini trollemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Yeni bir troll mutfak videosu daha çektik. Bu kez arkadaşlarımız rakiplerinin çiğ köftesini trollemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

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