Troll Mutfak - Rakibinin Çorbasını Trolle - Konuk: Oğuzhan Uğur
1 saat önce
Yeni bir troll mutfak ile beraberiz. Bu kez Melih konuklarımıza olmadık malzemeler satıyor.
Yeni bir troll mutfak ile beraberiz. Bu kez Melih konuklarımıza olmadık malzemeler satıyor. Tabii onlar da birbirlerinin çorbasını trollemek için ellerinden geleni yapıyorlar.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:34 Kaynak: Youtube
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