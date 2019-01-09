Troll Mutfak - Rakibinin Çorbasını Trolle - Konuk: Oğuzhan Uğur

Yeni bir troll mutfak ile beraberiz. Bu kez Melih konuklarımıza olmadık malzemeler satıyor.

Yeni bir troll mutfak ile beraberiz. Bu kez Melih konuklarımıza olmadık malzemeler satıyor. Tabii onlar da birbirlerinin çorbasını trollemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

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