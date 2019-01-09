Son Dakika Haberleri: Troll Mutfak - Rakibinin Çorbasını Trolle - Konuk: Oğuzhan Uğur

Troll Mutfak - Rakibinin Çorbasını Trolle - Konuk: Oğuzhan Uğur

1 saat önce

Yeni bir troll mutfak ile beraberiz. Bu kez Melih konuklarımıza olmadık malzemeler satıyor.

Yeni bir troll mutfak ile beraberiz. Bu kez Melih konuklarımıza olmadık malzemeler satıyor. Tabii onlar da birbirlerinin çorbasını trollemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:34 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcu Otobüsü, Hurda Yığınına Döndü: 1 Ölü, 8 Yaralı Giresun'da Film Gibi Firar! Ziyaretçi Kılığında Cezaevinden Kaçtı

Son Dakika! Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 17:49:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Troll Mutfak - Rakibinin Çorbasını Trolle - Konuk: Oğuzhan Uğur
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]