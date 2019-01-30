Troll Yemek Siparişi - En Sevmediği Yemekleri Seç!

Yeni bir gözler kapalı yemek siparişi videosu daha çektik. Ama bu kez yemekleri diğer arkadaşlar seçiyor ve seçerken de o kişinin hiç beğenmeyeceği yemekler olmasına dikkat ediyorlar.

Yeni bir gözler kapalı yemek siparişi videosu daha çektik. Ama bu kez yemekleri diğer arkadaşlar seçiyor ve seçerken de o kişinin hiç beğenmeyeceği yemekler olmasına dikkat ediyorlar.

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