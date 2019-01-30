Son Dakika Haberleri: Troll Yemek Siparişi - En Sevmediği Yemekleri Seç!

Troll Yemek Siparişi - En Sevmediği Yemekleri Seç!

16 dakika önce

Yeni bir gözler kapalı yemek siparişi videosu daha çektik. Ama bu kez yemekleri diğer arkadaşlar seçiyor ve seçerken de o kişinin hiç beğenmeyeceği yemekler olmasına dikkat ediyorlar.

Yeni bir gözler kapalı yemek siparişi videosu daha çektik. Ama bu kez yemekleri diğer arkadaşlar seçiyor ve seçerken de o kişinin hiç beğenmeyeceği yemekler olmasına dikkat ediyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:45 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile Yaşlı Amca Arasında İlginç Cami Diyaloğu Giyim Devi Zara'nın Değişen Logosu Twitter'da Alay Konusu Oldu

Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 17:01:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Troll Yemek Siparişi - En Sevmediği Yemekleri Seç!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]