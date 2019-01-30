Troll Yemek Siparişi - En Sevmediği Yemekleri Seç!
16 dakika önce
Yeni bir gözler kapalı yemek siparişi videosu daha çektik. Ama bu kez yemekleri diğer arkadaşlar seçiyor ve seçerken de o kişinin hiç beğenmeyeceği yemekler olmasına dikkat ediyorlar.
Yeni bir gözler kapalı yemek siparişi videosu daha çektik. Ama bu kez yemekleri diğer arkadaşlar seçiyor ve seçerken de o kişinin hiç beğenmeyeceği yemekler olmasına dikkat ediyorlar.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:45 Kaynak: Youtube
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