Troll Yemek Siparişi - Hiç Sevmediği Yemekleri Seç!

Bu videoda klasikleşen formatımız 'Şans Siparişi'ni eğip bükerek troll yemek siparişi yapıyoruz.

Bu videoda klasikleşen formatımız 'Şans Siparişi'ni eğip bükerek troll yemek siparişi yapıyoruz. Yine sipariş var ama bu kez şans faktörü yok ve maalesef sipariş edilen yemekler de o kişinin hiç sevmediklerinden oluşuyor.

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