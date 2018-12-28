Son Dakika Haberleri: Troll Yemek Siparişi - Hiç Sevmediği Yemekleri Seç!

Troll Yemek Siparişi - Hiç Sevmediği Yemekleri Seç!

48 dakika önce

Bu videoda klasikleşen formatımız 'Şans Siparişi'ni eğip bükerek troll yemek siparişi yapıyoruz.

Bu videoda klasikleşen formatımız 'Şans Siparişi'ni eğip bükerek troll yemek siparişi yapıyoruz. Yine sipariş var ama bu kez şans faktörü yok ve maalesef sipariş edilen yemekler de o kişinin hiç sevmediklerinden oluşuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:38 Kaynak: Youtube

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