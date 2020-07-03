Trombositopeni'ye dikkat - Son Dakika

Trombositopeni'ye dikkat

Uzmanlar, vücutta genelde kırmızımsı ve mor renklerdeki lekelere neden olan trombositopeni hastalığının, en sık görülen kanamaların nedeni olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, vücutta genelde kırmızımsı ve mor renklerdeki lekelere neden olan trombositopeni hastalığının, en sık görülen kanamaların nedeni olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

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Medical Park Gaziantep Hastanesi Hematoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Öçal, trombositopeni hastalığının kan dolaşımındaki trombositlerin normalın altında olması yani kandaki trombosit miktarının azalması nedeniyle ortaya çıktığını belirtti. Kan polcukları olarak da bilinen trombositlerin ise insan vücudundaki fonksiyonunun, pıhtılaşmanın gerçekleşmesini sağlayan kan hücreleri olduğunu hatırlatan Fatih Öçal, "Trombositler, vücutta kanama olan bölgede tıkaç görevini üstlenerek kanamayı durdururlar. Genel olarak sağlıklı bir kişide dolaşım esnasında mevcut olan trombosit sayısı 150 bin-450 bin/mm3 civarındadır. Trombositlerin 150 bin/mm3 altına düşmesi durumunda trombositopeniden bahsedilir. Trombositlerin vücudumuzdaki fonksiyonu, pıhtılaşmayı sağlayan kan hücreleri olmalarıdır. Trombositopeni en sık görülen kanama sebebidir. Trombositopeninin ne kadar süreceğihastalığın altında yatan sebeplere göre değişebilmektedir. Trombositopeninin tedaviside sebebine ve şiddetine bağlı olarak değişmektedir" dedi.


Hastalığın belirtileri ve nedenleri


Öçal, hastalığın belirleri ve tedavi hakkında da bilgiler vererek, "Trombositopeni hastaları burun kanaması, anormal adet kanaması, cilt altı kanaması, vücudun çeşitli yerlerinde peteşi (toplu iğne başı şeklinde 1-3 mm büyüklüğünde,kırmızımsı mor renkte lekeler), basmakla solmayanderidöküntüsü olan purpura ( 3 mm -1 cm), ekimoz ( 1 cm den büyük) dediğimiz morarmalar, diş eti kanaması, idrardan ve büyük abdestten kan gelmesi, diş çekimi sonrası veya vücudumuzun herhangi bir yerinin kesilmesi sonrası kanamanın durmaması gibi semptomlarla başvururlar. Trombositopeninin genellikle yüzde 70-80 oranındaki nedeni idyopatik olarak bilinen ve nedeni ortaya koyulamayan durumlardır. Diğer nedenler arasında ise ilaçlar, enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar, kanserler ve aşılar sayılabilir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trombositopeni'ye dikkat - Son Dakika

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