Üye Girişi
Tropikal Kelebek Bahçesi geçen yıl 375 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika

Tropikal Kelebek Bahçesi geçen yıl 375 bin ziyaretçiyi ağırladı

05.01.2022 17:00
Tropikal Kelebek Bahçesi geçen yıl 375 bin ziyaretçiyi ağırladı

Selçuklu Belediyesi Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 2021 yılında Mevlana Müzesinden sonra Konya'da en çok ziyaret edilen mekan oldu.

Selçuklu Belediyesi Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 2021 yılında Mevlana Müzesinden sonra Konya'da en çok ziyaret edilen mekan oldu.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin 375 bin 504 kişi tarafından gezildiği bildirildi.

Açıklamada, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören bahçenin sadece yerli turistlerin değil yabancı turist ve tur operatörlerinin de uğrak mekanı olduğu belirtildi.

7 bin 600 metrekare kullanım alanına sahip olan Tropikal Kelebek Bahçesi'nin, 3 bin 500 metrekare yürüyüş alanına sahip olduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ekvatoral iklim koşullarına göre yaz-kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem değerine sahip olan bahçe, 40 farklı türde 20 bin kelebek, 195 civarında bitki türü ile kral yılan, dev salyangoz ve papağan ile ziyaretçilere farklı bir dünyanın kapılarını açıyor. Şu an bakım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapalı olan mekan 22 Ocak'ta yenilenen yüzü ile ziyaretçilerine yeniden kapılarını açacak."

Selçuklu müzelerini 132 bin 515 kişi ziyaret etti

Öte yandan Selçuklu Belediyesince Konya turizmine kazandırılan ve tarihi Sille Mahallesi'nde yer alan turizm destinasyonlarında da yıl boyu yoğunluk yaşadığı belirtilen açıklamada, Aya Elenia Müzesi, Zaman Müzesi, Sille Müzesi ve Sille Sanat Galerisi gibi dini, kültürel ve sanatsal müzeleri 132 bin 515 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın şu ifadelerine yer verildi:

"2021 yılında 375 bin kişinin Tropikal Kelebek Bahçesi'ni ziyaret etmesi şehrin ekonomisine de katkı sundu. Konya'ya kazandırdığımız bu eserin Konya'nın tanıtımına bu derece katkı sağlaması bizleri mutlu ediyor. Hedefimiz yenilenen yüzü ile bahçemizin bilinirliğini ve ziyaretçi sayısını artırmak. Yine belediye olarak müze turizminin de canlandırılması için özellikle Sille Mahalle'mizde önemli restorasyonlar gerçekleştirdik. Bu restorasyonlar kapsamında kazandırdığımız müzelerimize ilgi her geçen gün artıyor. Bu yıl kapalı dönemler olmasına rağmen 132 bin kişinin müzelerimizi ziyaret etmesi yaptığımız çalışmaların meyvesini verdiğini gösteriyor."

Tropikal Kelebek Bahçesi geçen yıl 375 bin ziyaretçiyi ağırladı
Tropikal Kelebek Bahçesi geçen yıl 375 bin ziyaretçiyi ağırladı
Tropikal Kelebek Bahçesi geçen yıl 375 bin ziyaretçiyi ağırladı
Tropikal Kelebek Bahçesi geçen yıl 375 bin ziyaretçiyi ağırladı

YORUMLAR
500

Selçuklu, turist, Bahçe, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tropikal Kelebek Bahçesi geçen yıl 375 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika


Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var         
16:55
CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi         
16:51
Şule Çet'in kişisel bilgilerini delil olarak sunan avukata hapis cezası Şule Çet'in kişisel bilgilerini delil olarak sunan avukata hapis cezası         
16:41
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış         
14:47
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
16:54 Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
16:54 Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek
16:50 CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi
16:50 Tatile gittiği sanılan kadının cesedi 19 gün sonra evinde bulundu!
16:40 Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!
16:32 Hem koronavirüse hem de gribe yakalandı! Flurona, sağlık sistemini çökertebilir
16:29 Son Dakika: Visca için KAP bildirimi yapan Trabzonspor'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım
16:24 Başarır'dan Demirören'e yanıt: Özür dileyecek biri varsa Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi çekip ödemeyen şahsınızdır
16:20 Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı
16:07 5 bin liraya telefon sipariş verdi, kargodan 250 liralık tuşlu telefon çıkınca şaşkına döndü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 17:11:52. #1.13#
SON DAKİKA: Tropikal Kelebek Bahçesi geçen yıl 375 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement