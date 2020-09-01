Tropikal meyve Alanyalı üreticinin kazanç kapısı oldu - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde yetiştirilen 42 çeşit tropikal meyve, çiftçiler için kazanç kapısı oldu.

Bölge ikliminin tropikal özellik taşıması, tropikal bitkilerin iyi verim ve yüksek geliri, Alanyalı çiftçileri bu alana yöneltti. 42 çeşit tropikal meyvenin yetiştirilebildiği ilçede, muz ve avokado önemli bir ticari değere ulaşırken son yıllarda mango, ejder meyvesi ve passiflorayla da üreticilerin yüzü gülüyor.

Alanya ilçesinde tropikal meyvelerden muz, avokado, yenidünya, mango, pitaya (Ejder Meyvesi), kamkat, pepino, passiflora ve gojiberyde bir tonu aşan üretim gerçekleşmiş durumda.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede tropikal ürünlere ilginin son yıllarda hızla arttığını söyledi.

Türkiye'de muzun ilk yetiştirildiği bölgenin Alanya olduğunu kaydeden Göktepe, avokadonun üretiminde de önemli bir gelişme kaydedildiğini belirtti.

İlçede boş kalan arazilerde tarımsal üretim yapan vatandaşlara avokado bahçesi kurmayı öneren Göktepe, "Bunun yanı sıra ilçemizde katma değeri yüksek ve yeni tanıştığımız mango, son zamanlarda önemli bir değer oldu. Keza passiflorada da ekonomik bahçeler kurulmuş durumda. Passiflora hem rahatlatıcı bir meyve hem de yetişmesi kolay bir meyve. Bu yüzden üreticilerimiz tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Alanya'da yaklaşık 33 tropikal meyve yetiştirildiğini kaydeden Göktepe, bu sayının, hobi bahçelerinde denenen ürünlerin de eklenmesiyle 42'yi bulduğunu kaydetti.

Bazı tropikal meyve bahçelerinin, henüz ekonomik değere ulaşamadığını ifade eden Göktepe, "Muz ve avokado dışında ekonomik değere ulaşan ürünlerimiz de var. Bunlar, Karambola, pitaya, guava, shadok, kumkuat, lime, mango ve passiflora. Bu sayının ileri zamanda daha da artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

İlçede 1200 avokado üreticisinin, 4-5 bin hektarda üretim yaptığını anlatan Göktepe, "Mangoda 500 üreticimiz 240 dekar alanda üretim yapıyor. Pitayada ise 150-200 dönüm arasında, 100'ün üzerinde kişi üretim yapıyor." bilgisini verdi.

"AB'nin, Ortadoğu'nun, Rusya'nın tropikal meyve bahçesi olabiliriz"

Tropikal meyve fidan üreticisi Mustafa Ezici ise Alanya'nın tropikal meyve cenneti olduğunu kaydetti.

Şu an mango, çarkıfelek, altınçilek, papaya, ejder meyvesi, pipino, avokado, liçi, limeadenin hasat zamanı olduğunu dile getiren Ezici, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ekonomik olarak kalkınması tarımla olabilir. Çiftçiye tropikal fide desteği verilebilir. 42 çeşit tropikal ilçede oluyor ve bu meyveler 3 saat içinde 80 ülkeye gidebilir. AB'nin, Ortadoğu'nun, Rusya'nın tropikal meyve bahçesi olabiliriz. 10 yıl içinde yıllık 10 miyar ihracat yapılacak toprak var. Mangonun adeti 40 lira ve yok satıyor. Bu meyvelerin Avrupa'da pazarı var. Dünyanın hiçbir ülkesinde 42 çeşit tropikal meyve yetiştirilen ülke yok. Ürünlerimiz çok kaliteli. Lezzeti mükemmel."

Tropikal ürün satışı yapan Muharrem Koç ise 20 yıldır düzenli olarak tropikal meyve satışı yaptığını kaydetti.

Şu anda 35-40 çeşit ürün sattığını dile getiren Koç, şunları söyledi:

"Tropikal meyvelere ilgi güzel ama üretim az olduğu için fiyatı yüksek oluyor. İthal üründen sonra yerli ürün kullananlar farkı anlıyor ve yerli kullanmaya çalışıyor. Pazarlarda genelde Ruslar ilgi gösteriyor. Değişik lezzet tatmak isteyenler de var. Ayrıca sosyal medya üzerinden ürün isteyenlere iki günde ulaştırıyoruz. Zaten tanıdıkça ürüne daha da ilgi gösteriliyor. Passiflora, papaya, mango ve limeye talep bu aralar çok daha fazla var."