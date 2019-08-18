Son Dakika Haberleri: Tropikal meyve üreticilerinde hedef Avrupa pazarı
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Tropikal meyve üreticilerinde hedef Avrupa pazarı

1 saat önce

Mangodan ejder meyvesine, avokadodan liçiye kadar birçok tropikal meyvenin yetiştirildiği Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üreticiler, Avrupa pazarına odaklandı.

Tropikal meyve üreticilerinde hedef Avrupa pazarı, System.String[]
Mangodan ejder meyvesine, avokadodan liçiye kadar birçok tropikal meyvenin yetiştirildiği Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üreticiler, Avrupa pazarına odaklandı.
Gazipaşa, Antalya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:44 
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