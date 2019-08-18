Tropikal meyve üreticilerinde hedef Avrupa pazarı
1 saat önce
Mangodan ejder meyvesine, avokadodan liçiye kadar birçok tropikal meyvenin yetiştirildiği Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üreticiler, Avrupa pazarına odaklandı.
Mangodan ejder meyvesine, avokadodan liçiye kadar birçok tropikal meyvenin yetiştirildiği Antalya
'nın Gazipaşa
ilçesinde üreticiler, Avrupa
pazarına odaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:44
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