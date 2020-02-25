Tropikal meyveler yok satıyor - Son Dakika
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Tropikal meyveler yok satıyor

6 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ve komşu ilçelerinde yetişen yaklaşık 42 cins tropikal meyve ile tanıtım yapan iş adamı Mustafa Ezici, üreticileri tropikal meyve üretmeyi önerdi.

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ve komşu ilçelerinde yetişen yaklaşık 42 cins tropikal meyve ile tanıtım yapan iş adamı Mustafa Ezici, üreticileri tropikal meyve üretmeyi önerdi. Tropikal meyvelerin katma değeri ve kar marjının diğer meyve ve sebzelere göre çok daha yüksek olduğuna vurgu yapan Mustafa Ezici, tropikal meyvede pazar sorunu olmadığını söyledi.


İnternet üzerinden Türkiye'nin her yerine ürün yolladığını belirten Ezici, "Gazipaşa, Anamur ve Alanya'da yaklaşık benim tespit ettiğim 42 tane tropik meyve var. Bu meyveleri sembolik olarak üretenler de var, ticari olarak üretenler de var. Bunların hepsinin üretimine geçilebilir. Bu ürünlerin hepsi burada oluyor. Mesela mango tropik bir meyve. Bunun 'kelit' cinsi var. Burada bu yıl 30 yılda olmayan bir don oldu. -4'ü gören yerler var. Hatay'da -6'yı gören fidanlar var. Hiçbir şey olmadı. Ürün alarak bunları satabileceğiz. Mangonun tanesini şu anda 20 liraya satıyoruz. Yaklaşık 550-600 gram arasında. Passion fruitin tanesi 8 lira. Ejder meyvesinin tanesi 30 lira, pikan cevizinin kilosu 60 lira. Bunlara birçok alıcı var ve bunlar satılıyor. Avokadonun tanesini 10 liradan satıyoruz. Üreticinin ürününü birebir tüketiciye ulaştırabiliyoruz. Yeter ki çiftçi üretsin" dedi.


10 milyar dolarlık ihracat hacim var


Tropikal meyvelerin en büyük alıcısının Avrupa ülkeleri olduğunu ve Türkiye'nin Avrupa'ya yakınlığının büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Ezici şunları söyledi:


"Dünyada tropik meyve pazarı 30 milyar dolar. Türkiye yakın gelecekte, İzmir'den Hatay Saman Dağı'na kadar bu ürünleri yetiştirip dünyaya satabilir. Bence 10 milyar dolarlık ihracat hacmi çıkacak bir toprağımız var. Bir milyar nüfusu besleyecek bir altyapı var. Tarım Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan ben şunu rica ediyorum: Bakın işte bu ürünler burada yetişiyor, bu ürünlere destek verin. Ar-Ge'ler yapılsın, üniversiteler buna destek versin, fidan desteği verilsin. Muz çok üretiliyor. 7 yıl destek veriyorlar. Ama bu katma değerli ürünler üretilirse özellikle bu passion fruitin meyvesi, pasiflora ilacını bu meyveden yapıyorlar. Bu meyvenin ulusal marketteki kilosu 220 lira. Üretici bunu ürettiği zaman 50 liradan verse zaten yok satar. 10 bin tonluk Avrupa pazarı var. Mangonun 600 bin tonluk Avrupa pazarı var. 200 bin tonluk Rusya pazarı var. Bizim ulusal marketlerde mangoyu ithal getiriyorlar, 50 günlük mango, aroması tam olmamış magolar. 5-6 liraya satıyorlar tanesini ama bizim ürünümüzü Avrupa'ya ve komşu ülkelere 3 günde uluştırırız. Narenciye, salatalık üreteceklerine bu ürünleri üretsinler." - ANTALYA

Gazipaşa, Antalya, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
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