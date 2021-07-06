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Trouw Nutrition, bayi ağı ile hayvan yetiştiricilerinin yanında - Son Dakika

Trouw Nutrition, bayi ağı ile hayvan yetiştiricilerinin yanında

06.07.2021 10:00
Trouw Nutrition, bayi ağı ile hayvan yetiştiricilerinin yanında, System.String[]

Global ağı, AR-GE yapısı ve kaliteli ürün gruplarının yanı sıra çözüm odaklı hizmet ve servisleriyle de ön plana çıkan Trouw Nutrition Türkiye, ülke genelindeki toplam 145 bayisi ile hayvan yetiştiricilerinin her daim yanında oluyor.

Global ağı, AR-GE yapısı ve kaliteli ürün gruplarının yanı sıra çözüm odaklı hizmet ve servisleriyle de ön plana çıkan Trouw Nutrition Türkiye, ülke genelindeki toplam 145 bayisi ile hayvan yetiştiricilerinin her daim yanında oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gün geçtikçe artan dünya nüfusunun temel besin ihtiyacını sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde karşılayabilmek için hayvancılık sektörüne büyük görev düşüyor. Ancak hayvan yetiştiricileri, son zamanlarda artan maliyetler, değişen iklim ve dünya koşullarının getirdiği ham madde kalitesinde ve sürekliliğinde düşüş, hayvan sağlığını ve verimini etkileyen birçok problemden dolayı zor zamanlardan geçiyor.

Trouw Nutrition, hayvanların sağlıklı gelişimine katkı sağlayan ürün ve çözümlerini bayileri aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftliklere ulaştırarak onların kazançlarını artırmalarına ve yaşadıkları olumsuzluklar ile başa çıkmalarına yardımcı oluyor.

Türkiye genelindeki 145 bayisi ile hayvancılık işletmelerine teknik destek de sağlayan şirket, hayvan yetiştiricilerinin çözüm ortağı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

"Katkı sağlayacak tüm çözümleri Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftlikler ile buluşturuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye Ruminant Satış Direktörü Fevzi Turhan, bayileri aracılığıyla Maxcare, Sprayfo ve VitaFarm gibi yeni ürünleri başta olmak üzere hayvanların sağlıklı gelişimlerine katkı sağlayacak tüm çözümlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftlikler ile buluşturduklarını bildirdi.

Turhan, hayvan yetiştiricilerinin karşılaştıkları problemleri çözmek adına teknik ekiplerinin uzmanlığından, satış personellerinin yetkinliğinden ve bayilerinin çiftliklere hizmet götürmek için yaptıkları özverili çalışmalardan yoğun olarak faydalandıklarını kaydetti.

Ürünlerini hayvan yetiştiricilerine ulaştırmada çözüm odaklı hizmet anlayışını ilke edinmiş bayi kanallarının çok önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Turhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çiftliklerimiz son dönemde artan maliyetler ile zorlu bir dönemden geçiyor. Trouw Nutrition olarak biz de 100 yıllık global tecrübemiz ve çiftlikten sofraya bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz kalite odaklı ürünlerimizi bayilerimiz aracılığıyla doğrudan çiftliklere ulaştırarak hayvanlarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesine yardımcı oluyoruz. Yalnızca bununla kalmıyor, yetiştiricilerin sahadaki problemlerini birebir çözmek, ihtiyaçlarına destek olabilmek adına teknik ekiplerimizin uzmanlığından ve şirketimizin inovatif, çözüm odaklı yaklaşımlarından yoğun olarak faydalanıyoruz. Bu kapsamda hayvan yetiştiricilerine her daim teknik destek hizmeti veriyoruz. Ayrıca, çiftliklerimizin kullandığı ham maddelerin kalitesini daha iyi takip edebilmeleri için Ankara'da bulunan laboratuvarımızdan da faydalanıyor; çiftliklere ham madde analizi ve toksin analizi desteği de sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde Trouw Nutrition Türkiye olarak, alanında uzman ve konusunda donanımlı ekibimizi daha da güçlendirerek hizmetlerimizi Türkiye'deki tüm yetiştiricilere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşımımızla aslında Türk hayvancılık sektörüne olduğu kadar ülkemizin besin zinciri kalitesine ve ekonomisine de büyük katkı sağlıyoruz."

"Yetiştiricilerimizin zamandan ve maliyetten tasarruf etmelerine imkan tanıyoruz"

Fevzi Turhan, bayi kanalında ruminant kategorisinde özellikle buzağı mamaları ve premiks ürünlerinde çok güçlü olduklarını aktararak, "Trouw Nutrition olarak üreticisi olduğumuz, kalitesi tüm dünyaca bilinen buzağı mamaları ve güvenilir üretim ilkesi ile geliştirdiğimiz premiks karışımlarıyla her daim çiftliklerin yanında oluyor, sunduğumuz özel çözüm ve hizmetlerle de yetiştiricilerimizin zamandan ve maliyetten tasarruf etmelerine imkan tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Türk hayvancılık sektörünün hizmetine sundukları, çiftlik hayvanlarının daha dengeli beslenmelerine, böylece maksimum performans göstermelerine yardımcı olan zengin içerikli premiksimiz Maxcare ile hayvanları daha sağlıklı, çiftlikleri ise çok daha kazançlı bir hale getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Turhan, "Daha küçük ölçekli işletmelerde bulunan hayvanların günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiğimiz VitaFarm ile hayvanlarda vitamin ve mineral eksikliği nedeniyle yaşanacak sağlık problemlerinin önüne geçiyoruz. LifeStart konseptimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz Sprayfo buzağı mamaları ile de buzağıların çok daha sağlıklı bir gelişim göstermelerine ve ilerleyen zamanda yüksek süt verimi sağlayan, güçlü ve sağlıklı ineklere dönüşmelerine destek oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma Geliştirme, Fevzi Turhan, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trouw Nutrition, bayi ağı ile hayvan yetiştiricilerinin yanında - Son Dakika Ekonomi


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