Trouw Nutrition'dan hayvanların sağlıklı gelişimine odaklanan "iz mineral" - Son Dakika

Trouw Nutrition'dan hayvanların sağlıklı gelişimine odaklanan "iz mineral"

27.05.2021 11:15
Trouw Nutrition'dan hayvanların sağlıklı gelişimine odaklanan

Trouw Nutrition, dünyanın ilk hidroksi iz minerallerinden biri olan Intellibond ile kümes hayvanlarının sağlıklı gelişimlerine ve yüksek performans göstermelerine katkı sağlıyor.

Trouw Nutrition, dünyanın ilk hidroksi iz minerallerinden biri olan Intellibond ile kümes hayvanlarının sağlıklı gelişimlerine ve yüksek performans göstermelerine katkı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kümes hayvanlarının verimlilikleri sağlıklı gelişebilmeleriyle paralel olarak ilerliyor. Sağlıklı gelişimin yolu ise diğer tüm besinsel ögelerin yanı sıra vitamin ve minerallerin güvenilir kaynaklardan yeterli bir şekilde alındığı doğru besleme yöntemlerinden geçiyor.

Kümes hayvanlarının sağlıklı gelişebilmeleri ve yüksek performans gösterebilmeleri için gerekli mineralleri doğru kaynaklardan yeterli ve dengeli bir şekilde almaları gerekiyor. Önemli biyolojik ve fizyolojik rollerinin yanı sıra performans ve üreme konularında da oldukça etkili olan bu mineraller, rasyonda bulunma miktarlarına göre iki kategoriye ayrılıyor. Rasyonda yüksek miktarlarda bulunan kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum gibi makro mineraller yem bileşenlerinin yanı sıra DCP, tuz gibi kaynaklar ile de sağlanabiliyorken, rasyonda daha küçük miktarlarda bulunan ve önemli bir kısmının esansiyel olduğu kanıtlanmış demir, bakır, manganez, çinko gibi iz mineraller ise ancak özel ön karışımlar aracılığıyla temin edilebiliyor.

Dünya genelinde 80 ülkede hayvan besleme ve akuakültür balık yemi alanında faaliyette bulunan Nutreco'ya bağlı Trouw Nutrition'ın, iz mineral beslemesine ilişkin bilimsel veri ve anlayışı geliştirmeye yönelik çalışmaları bulunuyor. Trouw Nutrition, dünyanın ilk hidroksi iz minerallerinden biri olan Intellibond ile kümes hayvanlarının sağlıkla gelişebilmelerine ve yaşam boyu yüksek performans gösterebilmelerine yardımcı oluyor.

Optimum biyoyararlanım, optimum verimlilik

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye Kanatlı Teknik Ürün Müdürü Gülsüm Koyuncu, iz minerallerin kanatlı hayvanların gelişiminde hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, yüksek kaliteli kaynaklar ve dengeli iz mineral beslemesiyle hayvanlarda optimum verime ulaşmanın desteklenebileceğini kaydetti.

İz minerallerin kanatlı hayvanların gelişiminde hayati bir öneme sahip olduğunu aktaran Koyuncu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İz mineraller tüm hayvan türlerinde yüzlerce hücresel enzim ve transkripsiyon faktörü için gerekli yardımcı moleküllerdir. Hayvanların güçlü bir bağışıklığa sahip olmasında, sağlıklı doku ve kemik gelişiminin sağlanması ve bütünlüğünün korunmasında oldukça etkili olan bu mineraller, hücre büyüme ve bölünmesi için de gereklidir. Bu mineraller yeterli ve dengeli bir şekilde alınmadığı zaman, kümes hayvanlarının gelişiminde ne yazık ki aksamalar görülür. Sağlıklı büyüyemeyen hayvanlarda ise performans kayıpları yaşanır. Bu bakımdan kanatlı rasyonlarına iz mineral eklemenin birincil amacının hayvanların sağlıklı beslenme gereksinimlerini karşılayarak performanslarını üst düzeye çıkarmak olduğunu söyleyebiliriz. Optimum kalite ve miktarda iz mineral takviyesi ile hayvanlarda optimum performansın desteklenmesi mümkün."

İz mineral seçiminde yalnızca mineral miktarına değil, aynı zamanda iz mineral kaynağının etkinliğini belirleyen diğer unsurlara da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Koyuncu, "1990'lı yıllarda geliştirilen hidroksi iz mineraller, oksit-sülfat bazlı iz minerallere kıyasla sahip olduğu yüksek biyoyararlanım ve stabilite özelliği ile çok daha etkin bir alternatif olarak öne çıkıyor. Intellibond, özel OptiSize üretim teknolojisi sayesinde üretim sırasında tozuma kaynaklı iz mineral kayıplarını minimize ediyor. Non-higroskopik yapısıyla topaklanmaya neden olmadığından daha homojen bir karışım elde edilmesine olanak sağlıyor. Kovalent bağlar içeren benzersiz kristal yapısı sayesinde stabilite kazanan ürün ile hayvanlara ulaşan mineral miktarı korunarak yavaş salınım özelliğiyle biyoyararlanım artırılmış oluyor. Tüm bu özellikleriyle Intellibond, kümes hayvanlarının sağlıklı gelişimi için incelikle düşünülmüş ürünlerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trouw Nutrition'dan hayvanların sağlıklı gelişimine odaklanan 'iz mineral' - Son Dakika Ekonomi


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