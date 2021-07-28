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Trouw Nutrition'dan Maxcare ile çiftlik ve kümes hayvanlarının sağlıklı beslenmelerine destek - Son Dakika

Trouw Nutrition'dan Maxcare ile çiftlik ve kümes hayvanlarının sağlıklı beslenmelerine destek

28.07.2021 12:07
Trouw Nutrition'dan Maxcare ile çiftlik ve kümes hayvanlarının sağlıklı beslenmelerine destek, System.String[]

Hayvan besleme konusunda uzman Trouw Nutrition, zengin içerikli premiksi Maxcare ile hayvanların verimini artırırken çiftliklerin kazancını da maksimuma çıkarmayı amaçlıyor.

Hayvan besleme konusunda uzman Trouw Nutrition, zengin içerikli premiksi Maxcare ile hayvanların verimini artırırken çiftliklerin kazancını da maksimuma çıkarmayı amaçlıyor.

Trouw Nutrition açıklamasına göre, çiftlik ve kümes hayvanlarının sağlıklı gelişimi için birçok faktör bulunuyor. Bunların başında da hayvanların ihtiyaç duyduğu besin içeriğini doğru ve güvenilir kaynaklardan sağlamak geliyor. Trouw Nutrition, zengin içerikli premiksi Maxcare ile yem kalitesini artırarak yemin çok daha optimize bir hale gelmesini sağlıyor. Çiftlik ve kümes hayvanlarının dengeli beslenmelerine, böylece maksimum performans göstermelerine yardımcı olan Maxcare ile hayvanlar daha sağlıklı, çiftlikler çok daha kazançlı oluyor.

"Türk hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Öğüt Köse, geniş ürün gamı, çözüm odaklı hizmet anlayışı ve yerel dinamiklere hakim deneyimli insan kaynağıyla Türk hayvancılık sektörünü daha ileri bir noktaya ulaştırmak istediklerini bile getirdi.

Köse, "100 yıllık global tecrübemiz ve çiftlikten sofraya bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz ürünlerimizle sektörümüzün çözüm ortağı olmak ve ülkemizin besin zinciri kalitesine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda çiftlik ve kümes hayvanlarının yaşamlarını kaliteli kılmak ve performanslarını maksimum seviyeye çıkarmak amacıyla geliştirdiğimiz zengin içerikli premiksimiz Maxcare ile çiftliklerin verimini, çiftçilerimizin kazancını artırıyoruz. Ürünlerimizle Hollanda'nın tarımda ve çiftçilikte verimlilik şampiyonu olmasına yardımcı olmuş global bir firma olarak şimdi de Türk hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı..

Premikslerin kullanım amacının, yemi hayvanlar için çok daha faydalı bir hale getirmek olduğunu aktaran Öğüt Köse, güvenilir kaynaklardan tedarik edilmiş doğru premikslerim, sürü sağlığı ve performansını en az yemler kadar etkilediğini bildirdi.

"Çiftliklerin karlı üretim yapmasına olanak sağlıyoruz"

Çiftlik hayvanlarına yönelik geliştirdikleri premikslerle çiftliklerin karlı üretim yapmasına olanak sağladıklarını belirten Köse, ürünlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Süt sığırları için özel olarak geliştirdiğimiz Maxcare Dairy, hayvanların üreme performansı, süt verimi ve sağlıklı bir üretim dönemi için ihtiyaç duyduğu tüm vitamin, mineral ve iz mineralleri içeriyor. Besi sığırları için geliştirdiğimiz Maxcare Beef, yüksek verim, etkin rumen performansı ve karlı bir üretim dönemi için ihtiyaç duyulan tüm vitamin, mineral ve iz mineralleri içerdiğinden hayvanların hedeflenen günlük canlı ağırlık kazancına ulaşmasına katkı sağlıyor. Maxcare pH, asidozis ve asidozisin neden olabileceği diğer metabolik problemlerin önüne geçerken Maxcare Celsius da dengeli içeriği sayesinde sıcaklık stresinin hayvanlar üzerinde neden olabileceği olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor."

"Maxcare, yumurta kabuk kalitesi problemlerinin önlenmesine de yardımcı oluyor"

Premikslerin kanatlı hayvan beslemesinde de önemli bir yeri olduğunu ifade eden Öğüt Köse sözylerini şöyle sürdürdü:

"Maxcare kanatlı serisi ürün portföyümüz yumurtacı tavukların ırka ve besleme dönemine özel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş özel premiks formüllerini kapsıyor. Her dönem ihtiyaç duyulan vitamin, makromineral, biyoyararlanımı yüksek iz mineral karışımı, aminoasit ve enzimleri bünyesinde barındıran premikslerimiz, optimum gelişim ve performans gereksinimleri göz önünde bulundurularak güçlü iskelet, sindirim ve bağışıklık sistemi gelişimine destek oluyor. Yumurtacı tavuklar yaşlandıkça yumurta kalitesi problemleri riski artıyor.

Bu tavuklar için hazırlanan rasyonda yumurta kabuğu oluşumunu destekleyecek ögeler yeteri kadar bulunmuyorsa yumurta kabuk kalitesi sorunları baş gösteriyor. Maxcare Sheelbooster ürünümüz hem bağırsak sağlığını desteklediğinden hem de kabuk oluşumu için kritik öneme sahip komponentlerin uygun formlarını içerdiğinden yumurtacı tavuklarda yaş ile artan yumurta kabuk kalitesi problemlerinin önlenmesine katkı sağlıyor. Premiks ve çiftlik minerali üretiminde öncü bir firma olarak yüksek kalite standartlarında gerçekleştirdiğimiz üretimimizi vermiş olduğumuz analiz ve besleme hizmetleriyle de birleştirerek benzersiz bir servise dönüştürüyoruz."

Yumurta, Çiftlik, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trouw Nutrition'dan Maxcare ile çiftlik ve kümes hayvanlarının sağlıklı beslenmelerine destek - Son Dakika


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