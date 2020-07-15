Troy Franklin Jr, Akhisar Belediye'de!

Amerikalı guard kariyerinde daha önce Danimarka'da Team FOG Naesved, Slovenya'da Koper Primorska, Bulgaristan'da Academic Bultex ve Litvanya'da Jonavos Jonava formaları giydikten sonra, Romanya Ligi takımlarından Timişoara'da oynadı.



Özellikle Danimarka'daki performansı dikkat çeken Troy Franklin Jr., burada yüzde 41.7 gibi bir üçlük isabeti oranı yakalayarak, aynı zamanda ülkedeki üçlük yarışması ödülünün de sahibi olmuştu.



