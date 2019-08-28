Son Dakika Haberleri: TROY logolu kart adedi 9 milyona ulaştı
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TROY logolu kart adedi 9 milyona ulaştı

30 dakika önce

Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY) logolu kart adedi Temmuz 2019 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkarak 9 milyona ulaştı.

TROY logolu kart adedi 9 milyona ulaştı, System.String[]
Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY) logolu kart adedi Temmuz 2019 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkarak 9 milyona ulaştı.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:05 
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