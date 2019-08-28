TROY logolu kart adedi 9 milyona ulaştı
30 dakika önce
Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY) logolu kart adedi Temmuz 2019 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkarak 9 milyona ulaştı.
Türkiye
'nin Ödeme Yöntemi (TROY) logolu kart adedi Temmuz 2019 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkarak 9 milyona ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:05
ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a çağrı: Türkiye'ye yaptırım uygulayın Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta yüzde 7,9 arttı Soylu: "Uyuşturucu meselesi Türkiye için öncelikli güvenlik meselelerinden birisidir" Son dakika: Suriye'nin, Türkiye'nin gözlem noktasına uçakla saldırdığı iddiasına yalanlama