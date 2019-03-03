Son Dakika Haberleri: "TROY" logolu kart kullanımı 7,5 milyona yaklaştı

"TROY" logolu kart kullanımı 7,5 milyona yaklaştı

1 saat önce

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, "Türkiye'nin ödeme yöntemi TROY logolu kart kullanımı geçen yıl sonu itibarıyla 7 milyona dayanmıştı.

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, " Türkiye'nin ödeme yöntemi TROY logolu kart kullanımı geçen yıl sonu itibarıyla 7 milyona dayanmıştı. Bu sayı yılın ilk ayında ise yaklaşık yüzde 6 artarak 7 milyon 400 bine ulaştı. 2019 yılı için de hedefimiz 17 milyon." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:25 

Türkiye, CEO, Ekonomi
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