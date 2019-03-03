"TROY" logolu kart kullanımı 7,5 milyona yaklaştı
1 saat önce
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, "Türkiye'nin ödeme yöntemi TROY logolu kart kullanımı geçen yıl sonu itibarıyla 7 milyona dayanmıştı.
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, " Türkiye
'nin ödeme yöntemi TROY logolu kart kullanımı geçen yıl sonu itibarıyla 7 milyona dayanmıştı. Bu sayı yılın ilk ayında ise yaklaşık yüzde 6 artarak 7 milyon 400 bine ulaştı. 2019 yılı için de hedefimiz 17 milyon." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:25
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