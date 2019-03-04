Troya, Assos, Parion Ören Yerleri'nde Kazı Süresi 1 Yıl Uzatıldı

Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimi ve desteğinde kazı süresinin yıl boyunca süreceği arkeolojik alanlar belli oldu.

Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimi ve desteğinde kazı süresinin yıl boyunca süreceği arkeolojik alanlar belli oldu. Çanakkale'de Parion, Assos, Troya Antik Kenti'nde kazı süreleri 12 aya çıkarıldı.



Arkeolojik kazıların 12 ay boyunca yapılabilmesi için hazırlanan projenin tanıtım toplantısında kazı süreleri uzatılan arkeolojik alanlar açıklandı.



Yıl boyu kazılacak antik kentler ve ören yerlerinin listesinde, "Antalya'da Patara, Side ve Olympos, Burdur'da Kibyra, Denizli'de Laodikeia ve Tripolis, İzmir'de Teos, Isparta'da Pisidia Antiokheia, Çanakkale'de Parion, Assos, Troya, Gaziantep'te Zeugma, Mersin'de Anemurium, Muğla'da Euromos, Stratonikeia Lagina ve Knidos antik kentleri, Diyarbakır'da Zerzevan Kalesi, Mersin'de Silifke Kalesi, Muğla'da Beçin Kalesi, Şanlıurfa'da Harran Örenyeri" yer aldı.



Ülkede, arkeolojik kazı süreleri uzatılarak 12 aya yayılacak ve binlerce ek istihdamın önü açılacak. Yetişmiş uzman personel kapasitesi artırılarak toplamda binden fazla uzman ve 3 binden fazla işçiye istihdam olanağı sağlanacak. 2023 yılına kadar ülkemizin farklı illerinde 122 kazı alanı bu kapsamda desteklenecek.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, " Türkiye genelinde 122 arkeolojik kazı alanı yer almakta. Bakanlık bu kazılardan 20'sinde yıl boyunca kazı çalışmalarının yürütülmesi yönünde karar aldı. Çanakkale'de de Parion, Assos ve Troya Ören Yerlerimizde kazı çalışmalarımız 12 ay boyunca devam edecek. Ayrıca önemli turizm merkezi olan antik kentlerde gün yüzüne çıkarılacak olan eserler, ülke turizmine ve bilime çok büyük katkı sağlayacaktır" dedi. - ÇANAKKALE

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