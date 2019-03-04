Son Dakika Haberleri: Troya, Assos ve Parion'da Kazı Süresi Bir Yıla Uzatıldı

Troya, Assos ve Parion'da Kazı Süresi Bir Yıla Uzatıldı

45 dakika önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı denetimi ve desteğinde kazı süresi 12 aya çıkarılan 20 arkeolojik alan arasında Çanakkale'deki Troya ve Assos ören yenleri ile Parion Antik Kenti de yer aldı.

Troya, Assos ve Parion'da Kazı Süresi Bir Yıla Uzatıldı, System.String[]
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı denetimi ve desteğinde kazı süresi 12 aya çıkarılan 20 arkeolojik alan arasında Çanakkale'deki Troya ve Assos ören yenleri ile Parion Antik Kenti de yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan proje kapsamında, Türkiye'de 122 kazı alanından 20'sinde arkeolojik kazı süreleri 12 aya uzatılırken, binlerce ek istihdamın önü de açılmış oldu. Arkeolojik kazıların 12 ay boyunca yapılacağı listede, Çanakkale'den Troya ve Assos ören yerleri ile Parion Antik Kenti de bulunuyor. Proje kapsamında, 2023 yılına kadar Türkiye'nin farklı illerinde 122 kazı alanı bu kapsamda desteklenecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, "Türkiye genelinde 122 arkeolojik kazı alanı yer almakta. Bakanlık bu kazılardan 20'sinde yıl boyunca kazı çalışmalarının yürütülmesi yönünde karar aldı. Çanakkale'de de Parion, Assos ve Troya antik kentlerimiz de kazı çalışmalarımız 12 ay boyunca devam edecek. Ayrıca önemli turizm merkezi olan antik kentlerde gün yüzüne çıkarılacak olan eserler, ülke turizmine ve bilime çok büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Daha önce bu antik kentlerde kazılar 3 ay süreyle yapılıyordu.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:18 Kaynak: DHA

Çanakkale, Güncel
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