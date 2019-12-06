Troya müzesi, 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde finale kaldı (2)

ÇANAKKALE'DE SEVİNÇ

Troya Müzesi'nin 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020'de finale kalması, Çanakkale'de de sevinçle karşılandı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Avrupa Konseyi himayesinde Avrupa Müze Forumu tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve Avrupa'nın en prestijli müzecilik ödülünün, Çanakkale'ye ve Troya Müzesi'ne çok yakışacağını ifade etti.