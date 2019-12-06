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Troya müzesi, 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde finale kaldı (2)
6 saat önce
ÇANAKKALE'DE SEVİNÇTroya Müzesi'nin 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020'de finale kalması, Çanakkale'de de sevinçle karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:15 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'DE SEVİNÇ
Troya Müzesi'nin 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020'de finale kalması, Çanakkale'de de sevinçle karşılandı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Avrupa Konseyi himayesinde Avrupa Müze Forumu tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve Avrupa'nın en prestijli müzecilik ödülünün, Çanakkale'ye ve Troya Müzesi'ne çok yakışacağını ifade etti.
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