Son Dakika Haberleri: Troya Müzesi "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2020"de finale kaldı
Son Dakika Kültür Sanat Troya Müzesi 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2020'de finale kaldı - Son Dakika

Troya Müzesi "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2020"de finale kaldı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya Müzesi'nin "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2020"de finale kaldığını bildirdi.

Troya Müzesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya Müzesi'nin "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2020"de finale kaldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzesi'nin, Avrupa Konseyinin desteğiyle faaliyet gösteren Avrupa Müze Forumunun düzenlediği "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2020"de finale kaldığı belirtildi.

Açıklamada, eşsiz atmosferi, yaratıcı sunumlarıyla ziyaretçilerini etkileyen Troya Müzesi'nin bu başarısını sosyal medya hesabından duyuran Bakan Ersoy'un, müzede emeği geçenleri kutladığı ve şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:

"Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzemiz Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020"de finale kaldı. Çok sayıda müze arasından aday gösterilen Troya'yı ülkemize kazandıran sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, müzede emeği olan herkesi kutluyorum."

Sonuçlar 2 Mayıs 2020'de

Avrupa Yılın Müzesi 2020 ödülünü kazanacak müze 29 Nisan-2 Mayıs 2020 tarihlerinde Birleşik Krallık Cardiff Amgueddfa Cymru'daki Wales Ulusal Müzesi'nde düzenlenecek Avrupa Müze Forumu Yıllık Konferansı'nın son gününde törenle açıklanacak.

Troya Müzesi 2013'te Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen yarışma sonucu belirlenen proje kapsamında yapılmaya başlanmış, resmi açılışı da 18 Mart 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı.

Avrupa Müze Forumunun ana ödülü olarak kabul gören Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne daha önce Türkiye adına 1997'de Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi layık görülmüştü.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis memurunun down sendromlu öğrenciyle zeybek oynaması ilgi çekti
Washinghton'daki uluslararası tanıtım etkinliğinde Amerikalılar, Türk simidi için kuyruğa girdi Türkiye, Ceren Özdemir cinayetini konuşurken Bursa'dan gelen görüntü kan dondurdu Fuhuş şebekesi çökertildi! Kadınların günlük kazançlarını deftere not ettiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:08:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Troya Müzesi "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2020"de finale kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]