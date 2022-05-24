ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde "3D Mapping" gösterimi

Troya Müzesi'nde, bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında "3D Mapping" gösterimi yapıldı.

Avrupa Konseyi, UNESCO ve Uluslararası Müzeler Konseyi (İCOM) himayesinde 18 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Avrupa Müzeler Gecesi etkinliği düzenlendi.

Troya Müzesi bahçesinde hazırlanan özel alanda gerçekleştirilen etkinlikte 3D Mapping (video haritalama, film ve animasyonların doğal dokuya uygun olarak oturtularak yayınlanması) yöntemiyle hazırlanan 17 dakikalık gösterim katılımcılara sunuldu.

Görüntülerde, Troya Savaşı özel yöntemle hazırlanan sunum ve ışık gösterileriyle anlatıldı.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen etkinlik kapsamında ayrıca Troya Müzesi ücretsiz olarak gezildi.

3D Mapping gösterimine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Genel Sekreteri Abdullah Güç, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Alper Yancar, çevre köy muhtarları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Troya Müzesi Müdür Yardımcısı Kemal Çibuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3D Mapping sisteminin 2018'de Troya Yılı kapsamında projelendirilerek Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bir çalışma olduğunu söyledi.

Bu gösterimin ilk kez yapıldığını ifade eden Çibuk, "Gösterim müzenin yan duvarına yansıtılacak şekilde yapıldı. Katılımcılar zeytinliklerin içinde, sütunlu bahçe olarak adlandırılan alanda 17 dakikalık gösterimi izledi. Gösterimde Troya Savaşı kahramanlarından Troya'nın katmanlarına kadar birçok önemli nokta yer alıyor. Yoğun bir katılım oldu. İzleyenlerden çok güzel geri dönüşler aldık." dedi.