ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde "3D Mapping" gösterimi - Son Dakika
Üye Girişi

ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde "3D Mapping" gösterimi

24.05.2022 00:10

Troya Müzesi'nde, bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında "3D Mapping" gösterimi yapıldı.

Troya Müzesi'nde, bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında "3D Mapping" gösterimi yapıldı.

Avrupa Konseyi, UNESCO ve Uluslararası Müzeler Konseyi (İCOM) himayesinde 18 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Avrupa Müzeler Gecesi etkinliği düzenlendi.

Troya Müzesi bahçesinde hazırlanan özel alanda gerçekleştirilen etkinlikte 3D Mapping (video haritalama, film ve animasyonların doğal dokuya uygun olarak oturtularak yayınlanması) yöntemiyle hazırlanan 17 dakikalık gösterim katılımcılara sunuldu.

Görüntülerde, Troya Savaşı özel yöntemle hazırlanan sunum ve ışık gösterileriyle anlatıldı.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen etkinlik kapsamında ayrıca Troya Müzesi ücretsiz olarak gezildi.

3D Mapping gösterimine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Genel Sekreteri Abdullah Güç, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Alper Yancar, çevre köy muhtarları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Troya Müzesi Müdür Yardımcısı Kemal Çibuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3D Mapping sisteminin 2018'de Troya Yılı kapsamında projelendirilerek Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bir çalışma olduğunu söyledi.

Bu gösterimin ilk kez yapıldığını ifade eden Çibuk, "Gösterim müzenin yan duvarına yansıtılacak şekilde yapıldı. Katılımcılar zeytinliklerin içinde, sütunlu bahçe olarak adlandırılan alanda 17 dakikalık gösterimi izledi. Gösterimde Troya Savaşı kahramanlarından Troya'nın katmanlarına kadar birçok önemli nokta yer alıyor. Yoğun bir katılım oldu. İzleyenlerden çok güzel geri dönüşler aldık." dedi.

ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde 3D Mapping gösterimi
ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde 3D Mapping gösterimi
ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde 3D Mapping gösterimi
ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde 3D Mapping gösterimi
ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde 3D Mapping gösterimi
ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde 3D Mapping gösterimi
ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde 3D Mapping gösterimi
ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde 3D Mapping gösterimi
ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde 3D Mapping gösterimi

YORUMLAR
500
Troya Müzesi'nde muhteşem gösteri Troya Müzesi'nde muhteşem gösteri ÇANAKKALE - Maltalı arkeolog Calvert'in koleksiyonu Troya Müzesi'nde sergileniyor ÇANAKKALE - Maltalı arkeolog Calvert'in koleksiyonu Troya Müzesi'nde sergileniyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde '3D Mapping' gösterimi - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Ali Koç'tan canlı yayında Ahmet Çakar taklidi! Stüdyo kahkahalara boğuldu
01:00 Ünlü anketçiden gündem olan sözler: Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin, seçildikten 3 gün sonra kayyum atarsın
00:37 Beyazıt'ta biri polis 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı! Direkt polise ateş edildi
00:32 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Erdoğan'a tepki: 5 gün sonra mı aklın başına geldi
00:26 Yunanistan Hükümet Sözcüsü İkonomu'dan Erdoğan'a cevap: Tartışmayacağız
00:23 Ali Koç, canlı yayın sırasında Rasim Ozan'a sert çıktı: Boş konuşuyorsun!
00:22 "Suriyelilere maaş veriliyor" iddiasına İçişleri Bakan Yardım Yardımcı Çataklı, cevap verdi: AB'den 155 lira alıyorlar
23:24 Erdoğan'ın "Bir Türk uzaya gidecek" açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım geldi: Evet, bu görev senin
23:08 İktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Bülent Arınç'tan hayat pahalılığı yorumu: Gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor
22:40 Halk tepki gösterdi Fatih Erbakan geri adım attı: Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 01:55:36. #1.12#
SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde "3D Mapping" gösterimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement