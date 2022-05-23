Troya Müzesi'nde muhteşem gösteri - Son Dakika
Üye Girişi

Troya Müzesi'nde muhteşem gösteri

23.05.2022 23:52
Troya Müzesi'nde muhteşem gösteri

Troya Müzesi'nde ilk kez düzenlenen 3D mapping gösterisi yoğun ilgiyle izlendi.

Troya Müzesi'nde ilk kez düzenlenen 3D mapping gösterisi yoğun ilgiyle izlendi.

18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla Troya Müzesi'nin bahçesinde Troya savaşlarını anlatan 3D mapping, lazer, pyroteknik, ışık, ses ve müziğin birlikte kullanıldığı bir gösteri gerçekleştirildi. Vatandaşlar Troya kentinin tarihini anlatan 17 dakikalık gösteriyi ilgiyle izledi. Gösterinin ardından vatandaşlar müze uzmanlarının eşliğinde Troya Müzesi'ni gezdiler.

3D mapping gösterisine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Alper Yancar, Troya Müzesi Müdür Yardımcısı Kemal Çibuk, çevre köy muhtarları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Enishan Keskin/İHA)

YORUMLAR
500
ÇANAKKALE - Maltalı arkeolog Calvert'in koleksiyonu Troya Müzesi'nde sergileniyor ÇANAKKALE - Maltalı arkeolog Calvert'in koleksiyonu Troya Müzesi'nde sergileniyor Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü'nü kutladı Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü'nü kutladı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Troya Müzesi'nde muhteşem gösteri - Son Dakika


Son Dakika
23:29 Salgın yasakları devam ederken partiye katılan İngiltere'de Başbakanı Johnson'ın tepki çekti!
23:24 Erdoğan'ın "Bir Türk uzaya gidecek" açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım geldi: Evet, bu görev senin
23:08 İktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Bülent Arınç'tan hayat pahalılığı yorumu: Gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor
22:40 Halk tepki gösterdi Fatih Erbakan geri adım attı: Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz
22:37 Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın hayalini gerçekleştirecek! İşte transfer listesindeki bomba isim
22:33 Sinirden kameraya bardak atan Selçuk Tepeli bu kez yayını şaka yaparak açtı!
22:23 Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
21:29 Ülkemizde 23 Mayıs koronavirüs verileri açıkladı! 922 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:10 İlk kez A Milli Takım'da top koşturacak Tiago Çukur kimdir? İşte tüm merak edilenler
20:50 Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat planı: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 23:55:41. #1.13#
SON DAKİKA: Troya Müzesi'nde muhteşem gösteri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement