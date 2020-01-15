Troya Müzesi'nde "Müzede Selfie Günü" etkinliği yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Troya Müzesi'nde 'Müzede Selfie Günü' etkinliği yapıldı - Son Dakika

Troya Müzesi'nde "Müzede Selfie Günü" etkinliği yapıldı

6 saat önce

Çanakkale'nin merkeze bağlı Tevfikiye köyü girişinde bulunan Troya Müzesi'nde, "Müzede Selfie Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Tevfikiye köyü girişinde bulunan Troya Müzesi'nde, "Müzede Selfie Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının müze ve ören yerlerine ilgiyi artırmak amacıyla başlattığı proje kapsamında müzeye gelen öğrenciler ve ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirip özçekim yaptı.

Özellikle küçük öğrencilerin meraklı bakışları arasında gerçekleştirilen etkinlikte, yabancı konaklarda keyifli anlar yaşadı.

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Ocak'ın "Müzede Selfie Günü" olduğunu söyledi.

Dünya genelinde üçüncü kez düzenlenen etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanlığının da etkin bir şekilde katılım gösterdiğini dile getiren Gölcük, "Uluslararası selfie gününün amacı, insanları müzelere çekmek ve müzeler konusunda bir farkındalık yaratmak. Biz de bu yıl hem Bakanlığımız, hem de Valiliğimiz nezdinde özel bir çalışma yaptık." dedi.

Troya Müzesi adına yoğun bir farkındalık yaratmayı planladıklarını kaydeden Gölcük, ziyaretçilerden, çektikleri fotoğrafları "museumselfieturkey" ve "müzedeselfiegünü" etiketleriyle paylaşılmalarını isteyerek, şunları söyledi:

"En iyi müze selfie fotoğrafına ödül verilecek. Biz de tüm müzelerimiz gibi Bakanlığımızın bu uygulaması içerisinde yer alıyoruz. Müzede çektiğimiz selfieleri "museumselfieturkey", "müzedeselfiegünü", "troyamüzesi" ve "museumoftroya" etiketleriyle paylaşıyoruz. Avrupa'da yılın en iyi müzesi ödülünde finale giden Troya Müzesi için ciddi bir farkındalık yapıyoruz. Bugün tüm dünyada önemli bir görünürlük yaratacağız."

Troya Müzesi'nde Müzede Selfie Günü etkinliği yapıldı

Çanakkale, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:17 Kaynak: AA
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