Troya'nın 3 bin 500 yıllık su kemeri restorasyonla geleceğe taşınıyor - Son Dakika

Troya'nın 3 bin 500 yıllık su kemeri restorasyonla geleceğe taşınıyor

07.01.2021 17:32
Troya'nın 3 bin 500 yıllık su kemeri restorasyonla geleceğe taşınıyor, System.String[]

Merkeze bağlı Civler köyü yakınında bulunan Kemerdere Su Kemeri, 5 bin yıldan fazla geçmişe sahip Troya'ya su kaynağı olarak Roma Dönemi'nde yaptırıldı.

Merkeze bağlı Civler köyü yakınında bulunan Kemerdere Su Kemeri, 5 bin yıldan fazla geçmişe sahip Troya'ya su kaynağı olarak Roma Dönemi'nde yaptırıldı. Binlerce yıl kullanılan ve zamanla yıpranan tarihi yapının gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla proje hazırlandı.

İl Özel İdaresince, Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) desteğiyle yapının aslına uygun olarak restorasyonuna başlandı.

Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, AA muhabirine, proje aşamasında yapının kapsamlı şekilde incelendiğini ve onarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi amacıyla alınan numunelerin analiz edildiğini söyledi.

Bu süreçte Orman Bölge Müdürlüğü denetiminde servis yolu açıldığını, Troya Müzesi kontrolünde yapının eksik olan kısmının temel kalıntılarına ulaşılması için araştırma kazısı yapıldığını belirten Köklü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buluntuların koruma kuruluna sunulmasının ardından yapının daha önce yıkılmış olan kısmının tümlenmesi ile uygulamaya geçildi. Mevcut durumda yapının eksik korniş taşları yerine konularak, korniş üst kotundaki kemerlerin yapımına başlandı. Diğer yandan sağlam olan derzli kısımlar korunmak suretiyle derzler açılıp dolguları yapıldı. Taş imalatlarda mümkün olduğunca orijinal taş kullanıldı. Eksik kısımlarda ise orijinale uygun özellikte onarım taşı kullanıldı. Harç ise analizlerden gelen sonuçlara göre hazırlandı."

Köklü, çalışmalara kemer ve üst kottaki su kanalının onarımları, cephe temizliği ve derz imalatlarıyla devam edileceği bilgisini verdi.

Yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olan restorasyon bütçesinin yarısının GMKA, diğer yarısının İl Özel İdaresi bütçesinden karşılandığını dile getiren Köklü, yüzde 40 nakdi gerçekleşmenin sağlandığı restorasyonun bu yılın ortalarında tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

"Çok ustaca yapılmış bir kemer"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan da Kemerdere'nin, Troya için çok önemli tarihi bir su kaynağı olduğunu vurguladı.

Milattan önce 3 bin 500'lerden başlayan Troya yerleşmesinin, Tunç Çağı'nda ticaret nedeniyle çok zengin bir şehre dönüştüğünü aktaran Aslan, "Özellikle Çanakkale Boğazı'nın kontrolüyle, Troya Savaşı dediğimiz dönem yani Homeros'un destanlarda anlattığı dönem sonrasında bunun Troya Savaşı'yla ilişkisi ve Troya'daki çok büyük bir tahribatın milattan önce 1200'lerde olduğunu arkeolojik verilerden de biliyoruz. Daha sonra bütün Akdeniz havzasında bu dönemdeki yerleşmelerin yok olması ve bazı iklimsel değişiklikler nedeniyle Troya'nın önemi yavaş yavaş azalır." dedi.

Aslan, özellikle Helenistik Dönem sonrası, Büyük İskender'in Anadolu seferinin ardından Troya bölgesinin yine ön plana çıktığını ve zengin bir kent olduğunu belirtti.

Bizans Dönemi'ne kadar bu önemin artarak ilerlediğini anlatan Aslan, şunları kaydetti: "Nüfusu Bizans Dönemi'nde oldukça yükselen bölgenin Batı Anadolu'da önemli bir yerleşim yerine dönüşmesiyle kentin su ihtiyacının da arttığını, özellikle 8 ve 10 kilometre kadar uzaklıktaki alanlardan kemerlerle kente su getirildiğini biliyoruz. Son dönem kazılarında da bu verilerle karşılaşmıştık. Burada en önemli buluntulardan biri, Roma Dönemi'ne ait Kemerdere Su Kemeri'dir. Bu tarihi yapı çok önemli şekilde bilimsel olarak çalışıldı. Çok ustaca yapılmış bir kemer olarak karşımıza çıkmakta. Troya'ya çok uzak olan bu yapı ile küçüklü büyüklü kemerlerle Kemerköy'den ve hatta Çamlıca bölgesinden Troya ve çevresine su taşındığını biliyoruz. Batı Anadolu'daki Roma Dönemi'ne ait sağlam kalmış kemerlerden biri olması nedeniyle de çok büyük önem taşımaktadır."

"2018 Troya Yılı" sonrasında bölgedeki projelerin daha çok önem kazandığına dikkati çeken Aslan, Troya Müzesi, Troya Ören Yeri'ndeki uygulamalar, Arkeoköy ve Etnoköy çalışmaları, yürüyüş rotası ve milli parktaki diğer çalışmaların yanı sıra Kemerdere Su Kemeri'nin, bölgenin kültür turizmine büyük katkıları olacağını sözlerine ekledi.

Troya'nın 3 bin 500 yıllık su kemeri restorasyonla geleceğe taşınıyor

Çanakkale, Marmara, Kemer, Roma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Troya'nın 3 bin 500 yıllık su kemeri restorasyonla geleceğe taşınıyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaraylı Emre Kılınç'a PFDK'tan 2 maç ceza geldi ABD Kongresi baskınına ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İngilizce mesaj: Sorunun çözülmesi memnuniyet verici Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti, görüşmeye Mesut Özil sohbeti damga vurdu Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,4 milyar dolar azaldı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı
Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor! İşte sarı lacivertlilerin ilk 11'i Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor! İşte sarı lacivertlilerin ilk 11'i         
17:47
ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı 6 ay önceki hapis tehdidi mesajıyla vurdular: 10 yıl yatacak mı? ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı 6 ay önceki hapis tehdidi mesajıyla vurdular: 10 yıl yatacak mı?         
17:16
68 yaşındaki kadını öldüren katil tanıdık çıktı! Daha önce tartışmışlar 68 yaşındaki kadını öldüren katil tanıdık çıktı! Daha önce tartışmışlar         
17:15
İstenmeyen ticari SMS ve aramaları engelleyen İleti Yönetim Sistemi devreye alındı İstenmeyen ticari SMS ve aramaları engelleyen İleti Yönetim Sistemi devreye alındı         
17:11
Cenaze masrafları için para çekemeyince cesedi bankaya taşıdılar Cenaze masrafları için para çekemeyince cesedi bankaya taşıdılar         
16:50
Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı         
16:42
Su tesisatçısı, para yüzünden tartıştığı eski çalışanı tarafından bıçaklanarak öldürüldü Su tesisatçısı, para yüzünden tartıştığı eski çalışanı tarafından bıçaklanarak öldürüldü         
15:37
Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü         
15:05
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Fitch, Türkiye'nin en yüksek kredi notunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verdi Fitch, Türkiye'nin en yüksek kredi notunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verdi         
14:17
Dini nikahlı eşinin kardeşini öldüren 2 çocuk annesi kadına, tahrik indirimiyle 18 yıl hapis Dini nikahlı eşinin kardeşini öldüren 2 çocuk annesi kadına, tahrik indirimiyle 18 yıl hapis         
13:52
Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda         
13:47
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 18:05:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Troya'nın 3 bin 500 yıllık su kemeri restorasyonla geleceğe taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei