Son Dakika Haberleri: Troya'nın Ardından" Sergisi Yarın Açılacak

Troya'nın Ardından" Sergisi Yarın Açılacak

1 saat önce

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü tarafından hazırlanan "Troya'nın Ardından" adlı sergi, yarın sanatseverlerle buluşacak.

Troya'nın Ardından
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü tarafından hazırlanan "Troya'nın Ardından" adlı sergi, yarın sanatseverlerle buluşacak.

Troya'nın yeniden yorumlandığı, EPOS 7 Derneği ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri iş birliğiyle düzenlenen sergi, Darphane-i Amire'de açılacak.

Prof. Süleyman A. Belen danışmanlığında, Serkan Gedük ve Ayşe Balyemez'in küratörlüğünde gerçekleşecek sergide, 21 sanatçı yer alıyor.

Sergi, 6 Mayıs'a kadar görülebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:09 Kaynak: AA

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Cam, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güncel
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