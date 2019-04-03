Troya'nın Ardından" Sergisi Yarın Açılacak
1 saat önce
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü tarafından hazırlanan "Troya'nın Ardından" adlı sergi, yarın sanatseverlerle buluşacak.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Seramik ve Cam
Tasarımı Bölümü tarafından hazırlanan "Troya'nın Ardından" adlı sergi, yarın sanatseverlerle buluşacak.
Troya'nın yeniden yorumlandığı, EPOS 7 Derneği ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri
iş birliğiyle düzenlenen sergi, Darphane-i Amire'de açılacak.
Prof. Süleyman A. Belen
danışmanlığında, Serkan
Gedük ve Ayşe Balyemez'in küratörlüğünde gerçekleşecek sergide, 21 sanatçı yer alıyor.
Sergi, 6 Mayıs
'a kadar görülebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:09 Kaynak: AA
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