Son Dakika Haberleri: Troya'nın yaşam kaynağı Kemerdere'ye restorasyon
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Troya'nın yaşam kaynağı Kemerdere'ye restorasyon

1 saat önce

Çanakkale'de tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan Troya Antik Kenti'nin yaşam kaynağı olarak nitelendirilen tarihi su kemeri Kemerdere'de restorasyon çalışmaları başlıyor.

Troya'nın yaşam kaynağı Kemerdere'ye restorasyon, System.String[]
Çanakkale'de tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan Troya Antik Kenti'nin yaşam kaynağı olarak nitelendirilen tarihi su kemeri Kemerdere'de restorasyon çalışmaları başlıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de tarih turizmin geliştirilmesi, destinasyonlarının artırılması, tarih ve doğa odaklı alternatif turizm merkezlerinin oluşturulması için merkeze bağlı Civler köyünde bulunan Kemerdere'de ihya çalışmaları İl Özel İdaresi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) destekleriyle yürütülecek.
GMKA'nın 2018 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında alınan destekle, İl Özel İdaresince yapılacak tarihi su kemerinin ihyası ile Kemerdere'nin tarihi yapısı ve doğal dokunun güzellikleri tarih odaklı doğa ve ekolojik turizm alanı olarak Çanakkale'ye kazandırılacak.
Vali Orhan Tavlı, tarihi su kemerinin ihya çalışmaları kapsamında Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Troya Kazısı Temsilcisi Kemal Çibuk ve DSİ 252. Şube Müdürü Doğan Kahraman'dan bölgedeki tarihi su yolu hakkında bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:01 Kaynak: AA
Çanakkale, Kültür Sanat
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