Troyalı kadınlar kooperatif çatısı altında bir araya gelecek - Son Dakika

Çanakkale'nin merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında kalan Troya Antik Kenti çevresindeki yaşam alanlarında yeni projeler hayata geçiriliyor.

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, kadın girişimciler ve kooperatifçilik çalışmaları için Çıplak köyünde düzenlenen toplantıya katıldı.

İskenderoğlu, kısa süre önce yapımı tamamlanan Troya Müzesi'nin, bölgenin cazibe merkezi haline gelmesi için en önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.

Bu değeri, yapılacak çalışmalarla daha üst seviyelere çıkarma amacında olduklarını ifade eden İskenderoğlu, "Troya Ören Yeri'ni ve Troya Müzesi'ne gelen yerli ve yabancı gezginlerin bu alanları kısa süreliğine ziyaret ederek geri dönmeleri yerine bu bölgede daha fazla vakit geçirmeye yönlendirmek üzerine proje hazırlandı. Köyde yaşayan özellikle kadınların bir kooperatif çatısı altında üretime geçmeleri ve ürettiklerini hem bu bölgeyi ziyaret için gelen insanlara hem de internet üzerinden ülkenin her yerine satabilme imkanı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

İskenderoğlu, bu amaçla ilk olarak kadınlardan oluşan bir kooperatif kurulması gerektiğini söyledi.

Kooperatif kurma çalışmasına başladıklarını anlatan İskenderoğlu, şöyle konuştu:

"Mülkiyeti Milli Parklara ait 386 dekarlık taşınmazın köy tüzel kişiliğine tahsis edilmesi istedik. 386 dönümlük yerin köy tüzel kişiliğine tahsisi için Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yazı bekliyoruz. Tahsis işlemi yapıldıktan ve kooperatif kurulduktan sonra Ticaret Bakanlığına bir proje sunacağız. Bu projede üretim için gerekli olan altyapı ve malzeme alımı yapılacak. Kooperatif, yöresel ürünlerden tıbbi aromatik bitkilere kadar geniş bir yelpazede çalışma yapabilecek. Bu 386 dönümlük yerde lavanta dikilecek. Lavantanın hem görselliğinden faydalanılacak hem de lavanta yağı ve diğer lavanta ürünleri üretilerek satışı sağlanacak. Yerel buğday, çavdar ve yulaf gibi ürünler ekilecek. Bu ürünler öğütülerek kadınlarımız tarafından Troya ekmeği sloganı ile ekmek üretilerek satışı sağlanacak. Yine kadınlarımız tarafından üretilen peynir, salça, erişte, tarhana, zeytin, zeytinyağı gibi birçok ürün üretilerek satışı sağlanacak. Bu sayede, bölgenin ziyaretçi sayısını artırmayı, bölgede üretilen ürünlerin bir markaya kavuşturmayı ve katma değerini artırmayı, özellikle yörede yaşayan kadınlarımıza yönelik, yöresel ürünlerin yer alacağı kahvaltı salonu gibi yeni iş yerleri açılmasını nihayetinde bu sayede kooperatif içindeki kadınlarımızın hem aile hem ülke ekonomisine katkılarını artırmayı amaçlıyoruz."

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Ticaret İl Müdürü Hakan Tunceli, AK Parti il ve ilçe yöneticileri ile İl Genel Meclisi üyeleri Tülay Ömercioğlu ve Şener Akçay katıldı.