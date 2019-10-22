Son Dakika Haberleri: Troyka'dan Güney Sudanlı taraflara toplantı çağrısı
Son Dakika Güncel Troyka'dan Güney Sudanlı taraflara toplantı çağrısı

Troyka'dan Güney Sudanlı taraflara toplantı çağrısı

1 saat önce

Troyka ülkeleri (ABD, Norveç, İngiltere), Güney Sudan hükümeti ve muhalefetini barış sürecini kolaylaştıracak geçici hükümet kurulması için 12 Kasım'a kadar toplantı yapmaya çağırdı.

Troyka'dan Güney Sudanlı taraflara toplantı çağrısı, System.String[]

Troyka ülkeleri (ABD, Norveç, İngiltere), Güney Sudan hükümeti ve muhalefetini barış sürecini kolaylaştıracak geçici hükümet kurulması için 12 Kasım'a kadar toplantı yapmaya çağırdı.

Troyka ülkelerinden yapılan açıklamada, "Troyka, barış ve halkını koruyan bir hükümet isteyen ve bunu hak eden Güney Sudanlıların yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edecek. Tarafları, özellikle de mevcut hükümeti, yüksek iş birliği yoluyla güven oluşturmak için somut adımlar atmaya teşvik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu toplantının tüm tarafların ve uluslararası toplumun güvenini sürdürmesine yardımcı olacağı ve tarafların geçiş döneminde birlikte çalışmalarını sağlayacak siyasi iradeye sahip olduklarını ortaya çıkaracağı kaydedildi.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da geçen yıl düzenlenen 33. IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen muhalif lider Machar ve Mayardit barış anlaşmasına imza atmıştı.

Güney Sudan, İngiltere, Hükümet, Norveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Norveç'te silahlı saldırgan, çaldığı ambulansı kalabalığın üzerine sürdü: Çok sayıda yaralı var
Son dakika: Ateşkesin bitmesine saatler kala terör örgütü YPG'den açıklama: Tamamen çekildik Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesinde 5 saat 20 dakika geride kaldı Emine Bulut davasında verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 19:42:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Troyka'dan Güney Sudanlı taraflara toplantı çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]