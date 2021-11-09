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Troyka ülkeleri Sudan krizinin çözümü için 5 öneri sundu - Son Dakika

Troyka ülkeleri Sudan krizinin çözümü için 5 öneri sundu

09.11.2021 19:03
Troyka ülkeleri Sudan krizinin çözümü için 5 öneri sundu

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir araya gelen Troyka ülkeleri ABD, Norveç ve İngiltere'nin Hartum büyükelçileri, ülkedeki yönetim krizinin çözümü ve demokratik geçiş sürecinin yeniden başlayabilmesi için 5 öneri sundu.

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir araya gelen Troyka ülkeleri ABD, Norveç ve İngiltere'nin Hartum büyükelçileri, ülkedeki yönetim krizinin çözümü ve demokratik geçiş sürecinin yeniden başlayabilmesi için 5 öneri sundu.

İngiltere'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Troyka Büyükelçileri, başkent Hartum'da görüştükleri Burhan'a "demokratik geçişi doğru yoluna koyma" ve azledilen Başbakan Abdullah Hamduk'u "başbakanlık görevine iade etme" çağrısı yaptı.

Büyükelçiler, geçici sivil yönetim düzenlemelerini içeren ve 2019'da askerler ile sivil koalisyon arasında imzalanan Anayasal Bildirisi Anlaşması'nın şartlarına uyulması ve Sudan halkının beklentilerine cevap veren sivillerin liderliğinde bir geçiş hükümeti kurulması gereğine işaret etti.

Burhan'dan tek taraflı adımlardan kaçınılmasını da talep eden ABD, İngiltere ve Norveç büyükelçileri, taleplerin yerine getirilmesinin, ordu komutanı Burhan'ın geçiş döneminin sonundaki özgür ve adil seçimler için doğru yolda kalma taahhüdünü yansıtacağını kaydetti.

Troyka ülkeleri, 25 Ekim'deki askeri müdahale sonrası Sudan ordusuna, tüm gözaltındakilerin serbest bırakılması, barışçıl protestoculara yönelik şiddetin sona ermesi ve demokratik geçiş sürecine dönülmesi çağrısı yapmıştı.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Sudan'da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, OHAL ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Uluslararası toplumun, Sudan'daki yönetim krizinin çözümü ve ara buluculuk girişimlerinden şu ana kadar sonuç alınamadı.

Askeri yönetim karşıtı grupların "sivil itaatsizlik" ve grev çağrısı yaptığı Sudan'da dar katılımlı eylemler sürüyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, England, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Troyka ülkeleri Sudan krizinin çözümü için 5 öneri sundu - Son Dakika


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