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Troyka üyeleri ve AB, Sudan'ı yeni hükümet için tek taraflı adımlar konusunda uyardı - Son Dakika

Troyka üyeleri ve AB, Sudan'ı yeni hükümet için tek taraflı adımlar konusunda uyardı

05.01.2022 00:57
Troyka üyeleri ve AB, Sudan'ı yeni hükümet için tek taraflı adımlar konusunda uyardı

Troyka üyeleri (Norveç, İngiltere ve ABD) ile Avrupa Birliği (AB), Sudan'da sivil paydaşların katılımı olmaksızın atanan bir başbakanı desteklemeyeceklerini, ülkeyi seçime götürecek bir geçiş hükümeti ile parlamento olmadan Sudan'a ekonomik destek sağlamayacaklarını açıkladı.

Troyka üyeleri ( Norveç, İngiltere ve ABD) ile Avrupa Birliği (AB), Sudan'da sivil paydaşların katılımı olmaksızın atanan bir başbakanı desteklemeyeceklerini, ülkeyi seçime götürecek bir geçiş hükümeti ile parlamento olmadan Sudan'a ekonomik destek sağlamayacaklarını açıkladı.

Sudan Başbakanı Abullah Hamduk'un istifası üzerine, Troyka üyeleri ve AB'den yapılan yazılı açıklamada, Sudan halkının demokratik özlemlerine destek verdikleri kaydedildi.

Başbakan Hamduk'un, Sudan'ın demokratik ve ekonomik reformlarına öncülük etmede önemli bir rol oynadığına işaret edilen açıklamada, "Hamduk'un ordunun anayasaya aykırı olarak iktidarı ele geçirmesinden iki ay sonra Sudan Başbakanı olarak istifası, tüm Sudan liderlerinin ülkenin demokratik geçişine yeniden taahhütte bulunmaları ve Sudan halkının özgürlük, barış ve adalet taleplerini yerine getirmeleri için acil ihtiyacı pekiştiriyor." denildi.

Açıklamada, Troyka ve AB, Sudan'daki demokratik geçişi desteklemeye devam edecek olsa da Sudanlı paydaşların ülkenin mevcut siyasi krizinin nasıl üstesinden gelineceği, yeni sivil liderliğin nasıl seçileceği ve net zaman çizelgelerinin nasıl belirleneceği konusunda 2019 Anayasa Bildirgesi temelinde çalışması gerekeceğine vurgu yapıldı.

Sudan'da tek taraflı olarak yeni bir başbakan ve kabine atamanın bu kurumların güvenilirliğini zedeleyeceği ve ülkeyi çatışmaya sürükleme riskine yol açacağı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Troyka ve Avrupa Birliği, çok çeşitli sivil paydaşların katılımı olmadan atanan bir başbakanı veya hükümeti desteklemeyecektir. Sudan halkı nezdinde itibar sahibi olan ve ülkeyi öncelikli olarak özgür ve adil seçimlere götürebilecek bir hükümet ve geçiş parlamentosu ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Bu, Troyka'nın ve Avrupa Birliğinin Sudan'a ekonomik yardım sağlaması için gerekli olacaktır. İlerleme olmaması durumunda, demokratik süreci engelleyen aktörleri sorumlu tutmak için çabaları hızlandırmaya çalışacağız. Bu kritik noktada, mevcut ulusal mevzuata ve uluslararası hukuka aykırı insan hakları ihlallerinden askeri yetkilileri sorumlu tutmaya devam ediyoruz."

Sudan halkının barışçıl bir şekilde toplanma ve taleplerini ifade etme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, "Güvenlik güçlerinin ve diğer silahlı grupların, ülke genelinde, özellikle Darfur'da barışçıl protestoculara ve sivillere karşı şiddet kullanmaktan kaçınmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 25 Ekim'deki askeri darbeden bu yana güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucunda çok sayıda Sudanlının öldürülmesi ve yüzlerce kişinin yaralanmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Hastanelere yönelik saldırıların, eylemci ve gazetecilerin gözaltına alınmasının ve iletişim kesintilerinin de durdurulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, haksız yere gözaltına alınanların serbest bırakılması ve OHAL'in derhal kaldırılması çağrısı yapıldı.

Sudan'da 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Hükümet, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Troyka üyeleri ve AB, Sudan'ı yeni hükümet için tek taraflı adımlar konusunda uyardı - Son Dakika


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