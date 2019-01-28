Son Dakika Haberleri: Trsm Bahçesine Biberiye, Gül ve Kriptomerya Fidanları Diktiler

Trsm Bahçesine Biberiye, Gül ve Kriptomerya Fidanları Diktiler

1 saat önce

Kilimli Engelliler Derneği başkanı ve üyeleri Zonguldak Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nin çevresine merkez çalışanları ile birlikte biberiye, gül ve kriptomerya fidanları dikti.

Trsm Bahçesine Biberiye, Gül ve Kriptomerya Fidanları Diktiler, System.String[]
Kilimli Engelliler Derneği başkanı ve üyeleri Zonguldak Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nin çevresine merkez çalışanları ile birlikte biberiye, gül ve kriptomerya fidanları dikti.

Kilimli Engelliler Derneği Başkanı Aslıhan Dor, konuyla ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Elif Güneş Yalçın ve Tiyatro eğitmeni Nuray Dibek'in TRSM de rehabilitasyon gören hastalarımız için faydalı olacağı düşüncesiyle böyle bir etkinlik yaptık. Beraber fidanları dikmekten çok keyif aldık. Katılımcıların her birinin fidanına isimleri yazıldı, her birinin fidanlarının büyümesiyle mutlu olacaklarına inanıyoruz. Bize kapılarını açan Zonguldak TRSM sorumlu hekimi Dr. Elif Güneş Yalçın'a, TRSM'de böyle bir etkinlik yapma teklifini bize getiren tiyatro eğitmeni Nuray Dibek'e, bu etkinlikte bizlere katılan TRSM Personelleri hemşire Pınar Cağlar Yılmaz'a, psikolog Nuran Darende'ye ve tüm diğer personele Kilimli Engelliler Derneği Yönetim Kurulu olarak teşekkür ediyoruz." - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:17 Kaynak: İHA

Zonguldak, Kilimli, Güncel
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