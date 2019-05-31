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TRSM'den huzurevi sakinlerine bayram ziyareti

12 dakika önce

Karaman Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), Dursun Fakih Huzurevi sakinlerine bayram ziyaretinde bulundu.

TRSM'den huzurevi sakinlerine bayram ziyareti, System.String[]
Karaman Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), Dursun Fakih Huzurevi sakinlerine bayram ziyaretinde bulundu.

Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Açıkgöz ve hastane yönetim ekibinin de eşlik ettiği TRSM çalışan ve danışanları, huzurevi sakinleriyle keyifli vakit geçirdiler. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ekibinden yapılan açıklamada, "Bayramların, kaynaşma ve paylaşma günü olmasın dan yola çıkarak Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarımızın yaşlılarımızla bir araya gelmelerini istedik. Danışanlarımız, huzurevi sakinleri ile sohbet etiller ve el emeği göz nuru yaptıkları anahtarlıkları hediye ederek karşılıklı mutlu oldular. Bu tür faaliyetler, toplumsal dayanışma, iletişim ve danışanlarımızın sosyal sorumluluklarının farkına vararak kültürel ve sosyal gelişiminin sağlanması açısından çok önemli" denildi. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:40 Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi, Karaman, Güncel
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