TRT 1'de nostalji günü
6 saat önce
"Ferhunde Hanım ve Kızları"nı hafta içi her sabah yayınlamaya başlayan TRT 1, cumartesi günleri de geçmiş yıllarda büyük ilgiyle izlenen dizileri ekrana getirecek.
"Ferhunde Hanım ve Kızları"nı hafta içi her sabah yayınlamaya başlayan TRT 1, cumartesi günleri de geçmiş yıllarda büyük ilgiyle izlenen dizileri ekrana getirecek.
Bugünden itibaren her cumartesi "Uğurlugiller", "Kuruluş", "Perihan Abla", "Gülşen Abi", "Yedi Numara" ve "Yeditepe İstanbul" dizileri art arda yayınlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:38
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