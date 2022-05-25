TRT 1\'in Yeni Dizisi "Balkan Ninnisi"nin ilk tanıtımı yayınlandı

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli bir hikâye

Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekecek. Sanat dünyasının usta isimleri Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın,başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk'le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa,Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut ve Erban Saban rol alıyor.

Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

Dizi, müzikleriyle de ilgi odağı olacak

Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç'un kaleme aldığı "Balkan Ninnisi", yüzyıllardır nesilden nesile geçen ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor. Dizi, müzikleriyle de ilgi odağı olacak. "Balkan Ninnisi"nin müziklerini Alper Atakan yapacak.