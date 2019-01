TRT 1'in Yeni Dizisi "Halka"Nın İlk Bölümü Yayınlandı

Bir suç örgütüyle girişilen mücadeleyi merkezine alan "Halka" adlı dizi, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Yapımını Es Filmin, yapımcılığını Yusuf Esenkal ve Serdar Öğretici'nin üstlendiği dizinin ilk bölümünü, dizi ekibi birlikte izledi.



"Halka"nın Swissotel The Bosphorus'ta yapılan ilk bölümü özel gösterimine, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in yanı sıra birçok davetli de katıldı.



Dizinin başrol oyuncularından Serkan Çayoğlu, yayın öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaan Yıldırım'la, farklı hayatlar yaşayıp farklı dünyalardan gelen ve birlikte "Halka" örgütüne karşı savaş veren iki karakteri canlandırdıklarını söyledi.



Hikayenin karanlık bir dünyada geçtiğini aktaran Çayoğlu, "Daha önce bir aksiyon yaptım, bu iş biraz daha farklısı. Öbürü biraz daha askeri bir işti. Bu polisiye-aksiyon karışımı bir dizi. Farklı bir iş, benim için de yeni bir proje. Umarım her şey güzel olur." dedi.



Başrol oyuncusu Kaan Yıldırım da dizinin çok güzel yazılmış bir polisiye senaryosu olduğunu söyledi.



Çekimler sırasında keyifle çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım, "Ben daha önce hiç polisiye türünde rol almadım. O yüzden bana çok heyecan veriyor. Daha önce oynadığım diğer karakterlere de benzemiyor. O yüzden yeni bir dünya ve yeni bir karakter." diye konuştu.



Yıldırım, dizide çok iyi bir kadronun yer aldığına işaret ederek, "Bize hikayenin başında, 25 sene önce işlenmiş bir cinayetle ilgili bir DVD geliyor. Bu cinayet, ikimizle de alakalı bir durum. Bunun üzerine biz kendimizi örgüte karşı bir savaş içinde buluyoruz. Beraber, omuz omuza bir savaş veriyoruz." ifadesini kullandı.



"Her şey başladığı yere geri döner" sloganıyla ekranlara gelen dizinin yönetmen koltuğunda ise Volkan Kocatürk oturuyor.



Salı günleri TRT 1 ekranlarında yayınlanacak dizinin senaryosu Selim Bener, Ali Demirel ve Aziz Tuna C. imzası taşıyor.



Dizide ayrıca Hande Erçel, Ahmet Mümtaz Taylan, Hazal Subaşı, Nazan Kesal, Burak Sergen, Erdal Yıldız, Umut Karadağ, Funda İlhan, Dilan Telkök, Şehsuvar Aktaş ve Serhat Midyat rol alıyor.



Mafyanın, paranın ve entrikanın konuşulduğu karanlık dünyayı yıkmaya çalışan Cihangir ve Kaan'ın mücadelesinin anlatıldığı dizinin konusu şöyle:



"Bir süre önce tuzağa düşürülen ve hapis cezası alan Kaan Karabulut'a nereden gönderildiği belli olmayan kırmızı bir zarf ulaşır. İçinde, Kaan'ın babasının cinayetini gösteren dijital kayıtlar vardır. Polis Kaan'a bir teklifte bulunur ve eski bir kabadayı olan İlhan Tepeli'nin yanında çalışmasını ister. Polise bilgi verirse hem özgür kalacak hem de babasının katillerinin yakalanmasını sağlayabilecektir. Kaan kararsız kalır. İlhan Tepeli'nin oğlu olan Cihangir de babasıyla çalışmaktadır. İki genç adamın yolları, Halka adlı şebekenin tekinsiz dünyasında kesişir."

