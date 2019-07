Türk sinemasına nitelikli senaryolar ve filmler kazandırmak ve bu filmlerin uluslararası arenada yer almasını sağlamak amacıyla düzenlenen TRT 12 Punto Senaryo Günleri başladı.CVK Park Bosphorus Hotel'de yapılan açılışa TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz , TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven ve Eurimages Türkiye Delegesi Zülfikar Kürüm'ün yanı sıra TRT 12 Punto Senaryo yarışmasında finale kalan eserlerin senarist ve yapımcıları katıldı.TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sinemasının problemlerinin dünya sinemasının da problemleri olduğunu belirterek, sinema sektöründe nitelikli eser bulabilmek ya da nitelikli eserlere fon bulabilmenin zor olduğunu söyledi."Türk sinemasında bir dönüm noktası olacak"Yavuz, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren 'in bu konuda proje geliştirilmesini istemesi üzerine bu çalışmaya başladıklarını vurgulayarak, "Hem Türk sinemasına fon sağlasın hem de uluslararası anlamda yarışmacı bir sinemaya ulaşalım arzusuyla 12 Punto kuruldu. O yüzden seçiciler TRT'den değil, öncelikle sektörden, sonrasında ise yurt dışından gelen seçiciler tarafından seçiliyor. Burada seçilen eserlerin hem uluslararası nitelikte olmasını sağlayacağız, hem de daha sonrasında burada üretilecek eserlerin uluslararası kriterlere uygun üretilmesini sağlayacağız." dedi.Yarışmanın ve sinema günleri etkinliğinin bir senedir hazırlıklarının yapıldığını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:"Bir hafta boyunca paneller, masterclasslar, pitching eğitimleriyle devam edeceğiz. Zannediyorum ki bu seneden başlayarak Türk sinemasında bir dönüm noktası olacak. Uluslararası jüri tarafından seçilen eserlerin hem senaryo geliştirmelerine destek olacağız, hem de bütün festivallere girmesi için ek bütçe vereceğiz. Bütün bunlar bir filmin senaryo aşamasından başlayarak festival dünyasına gelene kadar süren yolculuğunun tüm sürecini kapsıyor. 12 Punto Senaryo yarışması da bu süreçlerde seçtiği eserlerin yanında olacak."Finale kalan projelere senaryo geliştirme ve sunum atölyesi verilecekTRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven ise 12 Punto Senaryo Yarışması'nın ilk olarak bu sene planladıkları bir organizasyon olduğuna dikkati çekerek, senaryoları bir sistematik çerçevesinde almak, bu çerçevede bağımsız bir şekilde değerlendirmek ve uluslararası alana bu yapımların nasıl taşınacağıyla alakalı bir yol haritası belirlemek amacıyla düzenlediklerini söyledi.Güven, bir hafta sürecek Senaryo Günleri kapsamında senaryo doktorları ile senaryo geliştirme atölyeleri, pitching eğitmeni ile ustalık sınıfları ve panellerin düzenleneceğini belirterek, şöyle devam etti:"Senaryo doktorları her senaryo sahibiyle birebir senaryo geliştirmeleri yapacaklar. Onlar bu projeleri okudular, biliyorlar. Proje sahipleriyle beraber geliştirmeye çalışacaklar. Akabinde pitching dediğimiz bir sunum atölyesi yapacağız. Senaristler iki gün boyunca uluslararası platformlara başvurduklarında daha etkili sunumları nasıl yapacaklarını öğrenecekler."Güven, yarışmaya 12 Nisan'dan itibaren 119 senaryo sahibinin başvurduğunu ve teknik değerlendirmeyle bu sayının 70'e indirildiğine işaret ederek, 12 senaryonun finalde yarışmasına yönetmen Nazif Tunç, Eurimages Türkiye Delegesi Zülfikar Kürüm ve senaryo ve film eleştirmeni Burak Göral 'dan oluşan bağımsız jüri üyelerinden oluşan kurulun karar verdiğini dile getirdi.Finalde yarışan 12 projeden 4'ü için ortak yapım ödülü diğer 4 proje içinse ön alım ödülü verileceğini ifade eden Güven, final jürisinin ise Akademi Başkanı John Bailey , Wildbunch'ın Satın Alma Direktörü Marie-Pierre Valle ve Saraybosna Film Festivali Cinelink Direktörü Amra Bakšic Camo'dan oluştuğunu belirtti.Senaryo Günleri kapsamındaki etkinlikler çerçevesinde E.T. filminin kurgucusu ve John Bailey'in eşi Carol Littleton da 13 Temmuz'daki panelde konuşmacı olarak yer alacak.