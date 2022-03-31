TRT 2'de her akşam bir film sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika
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TRT 2'de her akşam bir film sinemaseverlerle buluşacak

31.03.2022 13:35
TRT 2'de her akşam bir film sinemaseverlerle buluşacak

Kültür sanat kanalı TRT 2'de, nisan ayı boyunca her akşam farklı bir film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Kültür sanat kanalı TRT 2'de, nisan ayı boyunca her akşam farklı bir film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Aralarında televizyonda ilk kez yayımlanacak yapımların da yer aldığı, nisan ayında her gün 22.00'de, sinema dünyasında önemli yeri olan ve ödüllü filmler ekrana gelecek.

Sinemaseverlerle buluşacak filmler şöyle:

1 Nisan "Bread and Roses" (Ekmek ve Güller), 2 Nisan "Deux jours, une nuit" (İki Gün ve Bir Gece), 3 Nisan "Wyatt Earp", 4 Nisan "The Old Man and the Sea" (İhtiyar Adam ve Deniz), 5 Nisan "Rumba", 6 Nisan "120", 7 Nisan "Bandar Band" (Hayal Bandosu), 8 Nisan "Diarios de motocicleta" (Motosiklet Günlüğü), 9 Nisan "Mon oncle d'Amerique" (Amerikalı Adam), 10 Nisan "Collateral Beauty" (Gizli Güzellik), 11 Nisan "The Chaplin Revue" (Şarlo Revüsü), 12 Nisan "The Search" (Arayış), 13 Nisan "Güvercin", 14 Nisan "Bunuel en el laberinto de las tortugas" (Bunuel Kaplumbağaların Labirentinde), 15 Nisan "Museo" (Müze),

16 Nisan "Marie Curie", 17 Nisan "Interstellar" (Yıldızlararası), 18 Nisan "Przypadek" (Kör Talih), 19 Nisan "Cinema Nimkat" (Sinema Tezgahı), 20 Nisan "Bütün Saadetler Mümkündür", 21 Nisan "Koncentrisi se, baba" (Odaklan Babaanne)

22 Nisan "Nema-ye Nazdik" (Yakın Plan), 23 Nisan "Gagarine", 24 Nisan "Sleepless in Seattle" (Sevginin Bağladıkları), 25 Nisan "Proces de Jeanne d'Arc" (Jeanne D'arc'ın Yargılanması), 26 Nisan "Hera?i?" (Kasaba), 27 Nisan "Miraciyye Saklı Miras", 28 Nisan "It Must Be Heaven" (Burası Cennet Olmalı), 29 Nisan "Professione: reporter" (Yolcu), 30 Nisan "The Last of the Mohicans" (Son Mohikan)

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Yıldızlararası, Nisan, Trt 2, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT 2'de her akşam bir film sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRT 2'de her akşam bir film sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika
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