TRT 2'den temmuz ayında her akşam farklı film - Son Dakika

TRT 2'den temmuz ayında her akşam farklı film

"Ev Hayat Dolu" sloganıyla yayın akışlarını güncelleyen TRT, ekranlarında özel yapımları ağırlamaya devam ediyor.

"Ev Hayat Dolu" sloganıyla yayın akışlarını güncelleyen TRT, ekranlarında özel yapımları ağırlamaya devam ediyor.

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Kültür sanat kanalı TRT 2, bu kapsamda temmuz ayı boyunca her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Aralarında televizyonda ilk kez yayınlanacak yapımların da yer aldığı, temmuz ayı boyunca orijinal dilinde yayınlanacak filmler şöyle:

1 Temmuz Çarşamba 21.00: Lokman İlyas

2 Temmuz Perşembe 21.00: Çalışmak İçin İyi Bir Gün (Good Day's Work)

3 Temmuz Cuma 21.30: Pes Etme (Stronger)

4 Temmuz Cumartesi 21.30: Geliş (Arrival)

5 Temmuz Pazar 21.30: Savaşın Gölgesinde (While At War)

6 Temmuz Pazartesi 20.30: Kazanma Sanatı (Moneyball)

7 Temmuz Salı 21.00: Rüzgar Bizi Sürükleyecek (The Wind Will Carry Us)

8 Temmuz Çarşamba 21.00: Kardeşler

9 Temmuz Perşembe 21.00: Umudun Öteki Yüzü (The Other Side of Hope)

10 Temmuz Cuma 21.30: Bilinmeyen Kod (The Code Unknown)

11 Temmuz Cumartesi 21.30: Ağ (The Net)

12 Temmuz Pazar 21.30: Beş Kolay Parça (Five Easy Pieces)

13 Temmuz Pazartesi 21.00: Ayna (The Mirror)

14 Temmuz Salı 21.00: İnatçılar (Rams)

15 Temmuz Çarşamba 21.00: Kalandar Soğuğu

16 Temmuz Perşembe 21.00: Ölümsüzler Köyü (Old Men Never Die)

17 Temmuz Cuma 21.30: Serpiko (Serpico)

18 Temmuz Cumartesi 21.30: Vincent'tan Sevgilerle (Loving Vincent)

19 Temmuz Pazar 21.30: Nar Bağı (Pomegranate Orchard)

20 Temmuz Pazartesi 20.00: Solaris

21 Temmuz Salı 21.00: Aşkın Krallığı (A United Kingdom)

22 Temmuz Çarşamba 21.00: Yeniden Başla (Demolition)

23 Temmuz Perşembe 21.00: Bulutların Ardında

24 Temmuz Cuma 21.30: İsimsiz Kahramanlar (Days of Glory)

25 Temmuz Cumartesi 21.30: Kirazın Tadı (Taste of Cherry)

26 Temmuz Pazar 21.30: Özgürlük Yürüyüşü (Selma)

27 Temmuz Pazartesi 20.00: İz Sürücü (Stalker)

28 Temmuz Salı 20.30: Dolunay Zamanı (When The Moon Was Full)

29 Temmuz Çarşamba 21.00: Trileçe

30 Temmuz Perşembe 20.30: Aile Reisi (The Patriarch)

31 Temmuz Cuma 21.30: Beyaz Diş (White Fang)

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:51 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat TRT 2'den temmuz ayında her akşam farklı film - Son Dakika

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