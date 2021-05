TRT 2 haziran ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek - Son Dakika

Kültür sanat kanalı TRT 2, haziran ayı boyunca her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin ve izleyicilerin beğenisine sunacak.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı, haziran ayı boyunca orijinal dilinde yayımlanacak filmler şöyle:

1 Haziran Salı 21.00 Bench Cinema (Sinema Tezgahı)

2 Haziran Çarşamba 20.45 Oversized Coat (Büyük Gelen Palto)

3 Haziran Perşembe 21.00 Güller

4 Haziran Cuma 21.30 The Sisters Brothers (Sisters Biraderler)

5 Haziran Cumartesi 21.30 Parasite (Parazit)

6 Haziran Pazar 21.30 The Wave (Dalga)

7 Haziran Pazartesi 21.00 Jamaica Inn (Jamaika Hanı)

8 Haziran Salı 21.00 All Is Lost (Sona Doğru)

9 Haziran Çarşamba 21.00 The Charcoal (Kömür)

10 Haziran Perşembe 21.00 Ölü Ekmeği

11 Haziran Cuma 21.30 Cell 211 (Hücre 211)

12 Haziran Cumartesi 21.30 Unforgiven (Affedilmeyen)

13 Haziran Pazar 21.30 The Slaughterhouse (Mezbaha)

14 Haziran Pazartesi 21.00 Woman Sesame Oil Maker (Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları)

15 Haziran Salı 21.00 Just 6.5 (6.5 Metre)

16 Haziran Çarşamba 21.00 Çınar

17 Haziran Perşembe 21.00 White Fang (Beyaz Diş)

18 Haziran Cuma 20.30 Tramontane (Dağların Ardında)

19 Haziran Cumartesi 21.30 The Lives of Others (Başkalarının Hayatı)

20 Haziran Pazar 21.30 Before the Rain (Yağmurdan Önce)

21 Haziran Pazartesi 21.00 Small Time Crooks (Ufak Sahtekarlıklar)

22 Haziran Salı 20.00 Ahlat'ın Yolculuğu 1. Bölüm "12 Punto 2021 Özel"

23 Haziran Çarşamba 20.00 Ahlat'ın Yolculuğu 2. Bölüm "12 Punto 2021 Özel"

24 Haziran Perşembe 20.00 Ahlat'ın Yolculuğu 3. Bölüm "12 Punto 2021 Özel"

25 Haziran Cuma 20.00 Uzun Sürmüş Bir Kış "12 Punto 2021 Özel"

26 Haziran Cumartesi 21.30 Collateral Beauty (Gizli Güzellik)

26 Haziran Cumartesi 23.45 Honeyland (Bal Ülkesi)

27 Haziran Pazar 20.00 Kapan

27 Haziran Pazar 21.45 After the Storm (Fırtınadan Sonra)

28 Haziran Pazartesi 20.00 Focus, Grandma (Odaklan Babaanne)

28 Haziran Pazartesi 21.30 The Lady Vanishes (Kaybolan Kadın)

29 Haziran Salı 21.30 About Endlessness (Sonsuzluk Üzerine)

30 Haziran Çarşamba 21.00 Tepenin Ardı