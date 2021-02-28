TRT 2 mart ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek - Son Dakika

TRT 2 mart ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

28.02.2021 10:55
TRT 2 mart ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek, System.String[]

Kültür sanat kanalı TRT 2, mart ayı boyunca her akşam farklı bir filmi, sinemaseverlerin ve izleyicilerin beğenisine sunacak.

Kültür sanat kanalı TRT 2, mart ayı boyunca her akşam farklı bir filmi, sinemaseverlerin ve izleyicilerin beğenisine sunacak.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı, mart ayı boyunca orijinal dilinde yayınlanacak filmler şöyle:

1 Mart Pazartesi 21.00 Deep Well (Derin Kuyu)

2 Mart Salı 21.00 After the Wedding (Geçmişin Sırları)

3 Mart Çarşamba 21.00 Russian Ark (Rus Hazine Sandığı)

4 Mart Perşembe 21.00 Güvercin

5 Mart Cuma 21.30 Homeward (Eve Yolculuk)

6 Mart Cumartesi 21.30 An Officer and a Spy (Subay ve Casus)

7 Mart Pazar 21.30 Gold (Altın)

8 Mart Pazartesi 21.00 The Blue Veiled (Mavi Yaşmaklı)

9 Mart Salı 21.00 The Net (Ağ)

10 Mart Çarşamba 21.00 Miraciyye Saklı Miras

11 Mart Perşembe 21.00 White Fang (Beyaz Diş)

12 Mart Cuma 21.30 A Late Quartet (Son Konser)

13 Mart Cumartesi 21.30 The Man Who Killed Don Quixote ( Don Kişot'u Öldüren Adam)

14 Mart Pazar 21.30 The Invisible Guest (Görünmeyen Misafir)

15 Mart Pazartesi 21.00 Battleship Potemkin (Potemkin Zırhlısı)

16 Mart Salı 21.00 Rams (İnatçılar)

17 Mart Çarşamba 21.00 Mia Madre (Annem)

18 Mart Perşembe 20.30 İhtiyar Kurtlar

19 Mart Cuma 21.30 Days of Glory (İsimsiz Kahramanlar)

20 Mart Cumartesi 21.30 Nightcrawler (Gece Vurgunu)

21 Mart Pazar 21.30 Serpico (Serpiko)

22 Mart Pazartesi 21.00 Of Human Bondage (İnsanın Esareti)

23 Mart Salı 21.00 Summer 1993 (93 Yazı)

24 Mart Çarşamba 21.00 The Wedding Invitation (Düğün Davetiyesi)

25 Mart Perşembe 21.00 Guardian of Angels (Meleklerin Koruyucusu)

26 Mart Cuma 22.15 Kramer vs. Kramer (Kramer Kramer'e Karşı)

27 Mart Cumartesi 21.30 Kış Uykusu

28 Mart Pazar 21.30 Oblivion Verses (Unutulmuş Dizeler)

29 Mart Pazartesi 21.00 The Cow (İnek)

30 Mart Salı 21.00 It Must Be Heaven (Burası Cennet Olmalı)

31 Mart Çarşamba 21.00 The Bear (Ayı)

Pazartesi, Trt 2, Salı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT 2 mart ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek - Son Dakika


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