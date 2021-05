TRT 2, müzikseverleri yabancı konserlerle ekran başına çağırıyor - Son Dakika

TRT 2, hafta sonu konser programlarıyla müzikseverlere evde konser keyfi yaşatacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu hafta Japon Şef Yutaka Sado yönetimindeki "Grafenegg: Midsummer Night's Gala 2015 Konseri" ve Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası'nın Randy Newman eserlerini seslendireceği "Hollywood in Vienna – A Tribute to Randy Newman konseri" TRT 2'de dinleyicilerle buluşacak.

Georges Bizet, Franz Lehar ve Giuseppe Verdi gibi bestecilerin eserlerinin seslendirileceği konser, bu akşam saat 20.00'de izlenebilecek.

Newman'ın "Toy Story", "A Bug's Life", "The Pink Panther" ve "The Simpsons" gibi film ve diziler için bestelediği eserleri, "Hollywood in Vienna – A Tribute to Randy Newman" konserinde seslendirilecek.

Bu konser ise 30 Mayıs saat 19.30'da ekranlara gelecek.