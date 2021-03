TRT 2, nisan ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek - Son Dakika

Kültür-sanat kanalı TRT 2, nisan ayı boyunca her akşam farklı bir filmi, sinemaseverlerin ve izleyicilerin beğenisine sunacak.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı, nisan ayı boyunca orijinal dilinde yayımlanacak filmler şöyle:

1 Nisan Perşembe 21.00 "Zerre"

2 Nisan Cuma 21.30 "Guardian of the Light" (Işığın Muhafızı)

3 Nisan Cumartesi 21.30 "Waiting for the Barbarians" (Barbarları Beklerken)

4 Nisan Pazar 21.30 "Our Farmland" (Bizim Toprağımız)

5 Nisan Pazartesi 21.00 "The Man Who Knew Too Much" (Çok Şey Bilen Adam)

6 Nisan Salı 21.00 "Rebel in the Rye" (Çavdar Tarlasındaki Asi)

7 Nisan Çarşamba 21.00 "The Sea Inside" (İçimdeki Deniz)

8 Nisan Perşembe 21.00 "Bulutların Ardında"

9 Nisan Cuma 21.45 "No Date, No Signature" (Tarihsiz, İmzasız)

10 Nisan Cumartesi 21.30 "Fargo"

11 Nisan Pazar 21.30 "A White White Day" (Bembeyaz Bir Gün)

12 Nisan Pazartesi 21.00 "The Old Man and the Sea" (İhtiyar Adam ve Deniz)

13 Nisan Salı 21.00 "Selma" (Özgürlük Yürüyüşü)

14 Nisan Çarşamba 21.00 "Ağustos Böcekleri ve Karıncalar"

15 Nisan Perşembe 21.00 "Pomegranate Orchard" (Nar Bağı)

16 Nisan Cuma 21.30 "Everybody Knows" (Herkes Biliyor)

17 Nisan Cumartesi 21.30 "Soluk"

18 Nisan Pazar 21.30 "So Close, So Far" (Çok Yakın Çok Uzak)

19 Nisan Pazartesi 21.00 "Hatfields & McCoys 1"

20 Nisan Salı 21.00 "Hatfields & McCoys 2"

21 Nisan Çarşamba 21.00 "Hatfields & McCoys 3"

22 Nisan Perşembe 21.00 "Güvercin Hırsızları"

23 Nisan Cuma 21.30 "At Eternity's Gate" (Sonsuzluğun Kapısında)

24 Nisan Cumartesi 21.30 "Interstellar" (Yıldızlararası)

25 Nisan Pazar 21.30 "A First Farewell" (İlk Veda)

26 Nisan Pazartesi 21.00 "The 39 Steps" (39 Basamak)

27 Nisan Salı 21.00 "The Dust of Time" (Zamanın Tozu)

28 Nisan Çarşamba 21.00 "Sorry We Missed You" (Üzgünüz, Size Ulaşamadık)

29 Nisan Perşembe 21.00 "As I Lay Dying" (Mezarsız)

30 Nisan Cuma 21.30 "Queen of the Mountains" (Dağların Kraliçesi)